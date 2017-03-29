Хосе Хименес готов отправиться в "Юнайтед"

Защитник "Атлетико" Хосе Хименес готов перебраться в "Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона.

Как стало известно Manchester Evening News, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо интересовался Хименесом еще в январе, наряду с Виктором Линделефом из "Бенфики", но в конце концов решил не совершать приобретений в линию обороны посреди сезона.



После окончания этого сезона "Юнайтед" может возобновить интерес к 22-летнему уругвайцу, и тот готов покинуть Мадрид, где в этой кампании он проигрывает конкуренцию Диего Годину со Стефаном Савичем, отметившись лишь 16 появлениями в стартовом составе.



Действующий контракт Хосе с "Атлетико" истекает уже в следующем году и содержит пункт об отступных в размере 56 миллионов фунтов. Платить такие деньги "дьяволы" не готовы, но сумму порядка 30 млн. фунтов вполне могут себе позволить.