Хосе Хименес готов отправиться в "Юнайтед"

Хосе Хименес Защитник "Атлетико" Хосе Хименес готов перебраться в "Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона.

Как стало известно Manchester Evening News, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо интересовался Хименесом еще в январе, наряду с Виктором Линделефом из "Бенфики", но в конце концов решил не совершать приобретений в линию обороны посреди сезона.

После окончания этого сезона "Юнайтед" может возобновить интерес к 22-летнему уругвайцу, и тот готов покинуть Мадрид, где в этой кампании он проигрывает конкуренцию Диего Годину со Стефаном Савичем, отметившись лишь 16 появлениями в стартовом составе.

Действующий контракт Хосе с "Атлетико" истекает уже в следующем году и содержит пункт об отступных в размере 56 миллионов фунтов. Платить такие деньги "дьяволы" не готовы, но сумму порядка 30 млн. фунтов вполне могут себе позволить.


Метки Атлетико, Манчестер Юнайтед, Хименес

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2017 21:00

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  1. slavik92 29.03.2017 21:35 # slavik92
    в этой кампании он проигрывает конкуренцию Диего Годину со Стефаном Савичем

    лол) тот еще топарь, если савичу проигрывает конкуренцию)

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  2. mancunia-planet 29.03.2017 21:11 # mancunia-planet
    да нах_й он не всрался, нужен только Вератти в центральную линию и всё, такого типа игрок. главное для МЮ сохранить ДДХ

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  3. maxvel 29.03.2017 21:01 # maxvel
    вот кто нужен. обчистим катлетико,коке,гризманн и хименес. топари лютые

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