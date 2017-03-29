Система видеоповторов может дебютировать в Кубке Лиги

Система видепопомощи рефери Система использования видеоповторов может дебютировать в английском футболе в следующем розыгрыше Кубка Лиги.

Напомним, ранее в этом месяца FA объявила о своих планах провести боевые испытания системы видеоповторов в следующем розыгрыше Кубка Англии, начиная с третьего раунда. Однако третьего раунда придется ждать до января.

Также Ассоциация раздумывала над тем, чтобы провести испытания в матче за Суперкубок Англии в начале августа, но это событие состоится слишком рано, чтобы успеть к нему подготовиться.

И вот теперь, сообщает The Telegraph, чиновники из FA пришли к мысли, что систему видеопомощи рефери (Video Assistant Referee) стоит опробовать на матчах Кубка Лиги.

"Теоретически это может случиться уже с первого раунда Кубка Лиги, в котором принимают участие команде от Лиги Два и не выше Чемпионшипа", — сообщил исполнительный директор Футбольной Лиги Шон Харви.


Метки VAR, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2017 20:00

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  1. budun 29.03.2017 21:02 # budun
    Отлично.

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  2. baggich-red 29.03.2017 21:02 # baggich-red
    Прям сложнаа, пздц. Будку с мониторами/камерами и связь с рефери.

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  3. van-der-slav 29.03.2017 20:01 # van-der-slav
    ну хоть какие то подвижки

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