Система видеоповторов может дебютировать в Кубке Лиги

Система использования видеоповторов может дебютировать в английском футболе в следующем розыгрыше Кубка Лиги.

Напомним, ранее в этом месяца FA объявила о своих планах провести боевые испытания системы видеоповторов в следующем розыгрыше Кубка Англии, начиная с третьего раунда. Однако третьего раунда придется ждать до января.



Также Ассоциация раздумывала над тем, чтобы провести испытания в матче за Суперкубок Англии в начале августа, но это событие состоится слишком рано, чтобы успеть к нему подготовиться.



И вот теперь, сообщает The Telegraph, чиновники из FA пришли к мысли, что систему видеопомощи рефери (Video Assistant Referee) стоит опробовать на матчах Кубка Лиги.



"Теоретически это может случиться уже с первого раунда Кубка Лиги, в котором принимают участие команде от Лиги Два и не выше Чемпионшипа", — сообщил исполнительный директор Футбольной Лиги Шон Харви.