"Тоттенхэм" отправил Ламелу под нож хирурга

Эрик Ламела "Тоттенхэм" официально подтвердил, что вингер Эрик Ламела будет отправлен на операцию на бедре и в этом сезоне уже не сыграет.

Лишь сегодня утром стало известно, что медицинский штаб "шпор" обеспокоен отсутствием прогресса в восстановлении 25-летнего аргентинца, который в этом сезоне столкнулся со множеством проблем психологического и физического характера.

И вот сейчас клуб с "Уайт Харт Лэйн" объявил, что Ламела, последний раз выходивший на поле в матче Кубка Лиги против "Ливерпуля" 25 октября, в ближайшую субботу ляжет под нож хирурга.

В своем заявлении "Тоттенхэм" не сообщает о каких-либо сроках восстановления Эрика, отмечая лишь, что игрок вернется в строй уже в следующем сезоне.


Метки Ламела, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 221

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ray-black 29.03.2017 19:30 # ray-black
    Вот надо было столько времени тянуть, что бы все закончилось операцией. Я понимаю, что хотели обойтись "малой кровью" и ограничиться консервативным лечением, но этот метод не сработал и в итоге потеряны время, деньги и нервы. Обидно просто за Ламелу.

    (ответить)

  2. reeker 29.03.2017 19:13 # reeker
    Я уже забыл,что он есть.

    (ответить)

  3. grafters 29.03.2017 19:08 # grafters
    Жаль, очень бы помог в концовке сезона

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: