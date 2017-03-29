"Тоттенхэм" отправил Ламелу под нож хирурга
"Тоттенхэм" официально подтвердил, что вингер Эрик Ламела будет отправлен на операцию на бедре и в этом сезоне уже не сыграет.
Лишь сегодня утром стало известно, что медицинский штаб "шпор" обеспокоен отсутствием прогресса в восстановлении 25-летнего аргентинца, который в этом сезоне столкнулся со множеством проблем психологического и физического характера.
И вот сейчас клуб с "Уайт Харт Лэйн" объявил, что Ламела, последний раз выходивший на поле в матче Кубка Лиги против "Ливерпуля" 25 октября, в ближайшую субботу ляжет под нож хирурга.
В своем заявлении "Тоттенхэм" не сообщает о каких-либо сроках восстановления Эрика, отмечая лишь, что игрок вернется в строй уже в следующем сезоне.
29.03.2017 19:00
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Вот надо было столько времени тянуть, что бы все закончилось операцией. Я понимаю, что хотели обойтись "малой кровью" и ограничиться консервативным лечением, но этот метод не сработал и в итоге потеряны время, деньги и нервы. Обидно просто за Ламелу.
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Я уже забыл,что он есть.
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Жаль, очень бы помог в концовке сезона
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