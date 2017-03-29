"Тоттенхэм" отправил Ламелу под нож хирурга

"Тоттенхэм" официально подтвердил, что вингер Эрик Ламела будет отправлен на операцию на бедре и в этом сезоне уже не сыграет.

Лишь сегодня утром стало известно, что медицинский штаб "шпор" обеспокоен отсутствием прогресса в восстановлении 25-летнего аргентинца, который в этом сезоне столкнулся со множеством проблем психологического и физического характера.



И вот сейчас клуб с "Уайт Харт Лэйн" объявил, что Ламела, последний раз выходивший на поле в матче Кубка Лиги против "Ливерпуля" 25 октября, в ближайшую субботу ляжет под нож хирурга.



В своем заявлении "Тоттенхэм" не сообщает о каких-либо сроках восстановления Эрика, отмечая лишь, что игрок вернется в строй уже в следующем сезоне.