"Тоттенхэм" может провести следующий сезон на "Уайт Харт Лэйн", что на год отсрочит переезд на новый стадион.

В данный момент "шпоры" в непосредственной близости от "Уайт Харт Лэйн" возводят новый 61-тысячный стадион, на котором они изначально планировали начать сезон 2018/19. В связи с этим следующую кампанию "Тоттенхэм" должен был провести на "Уэмбли".



Однако сейчас, сообщает BBC, у президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви появились серьезные сомнения, что новая арена будет готова к лету 2019 года.



В сложившейся ситуации "шпоры" задумались о том, чтобы отказаться от спешки и продлить срок строительства на 12 месяцев. Это позволило бы команде Маурисио Почеттино задержаться на Уайт Харт Лэйн" еще на один сезон.



Добавим, что в пятницу истекает срок, до которого "Тоттенхэм" имеет право воспользоваться опцией по аренде "Уэмбли" на следующий сезон.