"Тоттенхэм" может провести следующий сезон на "Уайт Харт Лэйн"
"Тоттенхэм" может провести следующий сезон на "Уайт Харт Лэйн", что на год отсрочит переезд на новый стадион.
В данный момент "шпоры" в непосредственной близости от "Уайт Харт Лэйн" возводят новый 61-тысячный стадион, на котором они изначально планировали начать сезон 2018/19. В связи с этим следующую кампанию "Тоттенхэм" должен был провести на "Уэмбли".
Однако сейчас, сообщает BBC, у президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви появились серьезные сомнения, что новая арена будет готова к лету 2019 года.
В сложившейся ситуации "шпоры" задумались о том, чтобы отказаться от спешки и продлить срок строительства на 12 месяцев. Это позволило бы команде Маурисио Почеттино задержаться на Уайт Харт Лэйн" еще на один сезон.
Добавим, что в пятницу истекает срок, до которого "Тоттенхэм" имеет право воспользоваться опцией по аренде "Уэмбли" на следующий сезон.
29.03.2017 18:00
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Последние комментарии:
Лучше на Уайт Харт Лэйн, чем на Уэмбли
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Это плохо.Если останутся на УХЛ,то в следующем сезоне возьмут чемпик.
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зачем им уэмбли? чтобы сосать в лч на глазах у болел? бесхребетным петушкам место на насесте под названием "уайт харт лэйн"
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