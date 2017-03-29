Озил: "Из меня делают козла отпущения"
Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил недоволен, что на фоне внутрикомандных проблем журналисты делают из него козла отпущения.
Если в прошлом сезоне Озил шел на рекорд по количеству результативных передач в Премьер-Лиге, то в текущей кампании Месута вновь критикуют за недостаточно полезную игру без мяча и выделяют его нежелание помогать команде.
По мнению немца, журналисты несправедливо делают из него козла отпущения, тем более что объяснить кризис в игре "Арсенала" можно совершенно разными версиями.
"Люди знают, чего я добился. Я выиграл Чемпионат Мира в составе сборной Германии, с успехом выступал за "Реал" и сделал 20 результативных передач в прошлом сезоне".
"Когда у команды возникают проблемы и ее охватывает спад, пресса должна кого-то выделить на общем фоне. К сожалению, в большинстве случаев таким игроком оказываюсь я", - цитирует Озила Evening Standard.
29.03.2017 17:00
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