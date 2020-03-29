Рафаэля Бенитеса вновь сватают в "Вест Хэм"
Главного тренера "Ньюкасла" Рафаэля Бенитеса в очередной раз связывают с возможным переходом на работу в "Вест Хэме".
Напомним, впервые "молотобойцы" заинтересовались Бенитесом еще летом 2015. Тогда им удалось достичь договоренности с Рафаэлем, но тот, непосредственно перед подписанием контракта, получил заманчивое предложение от "Реала" и решил отправиться на родину.
"Вест Хэм" в свою очередь обратился к кандидатуре своего бывшего игрока Славена Билича, который очень уверенно провел прошлый сезон, но в этом не оправдывает ожиданий, до сих пор не гарантировав клубу продление прописки в Премьер-Лиге.
Как сообщает Liverpool Echo, "Вест Хэм" всерьез задумывается о расставании с Биличем по окончании сезона, а наиболее предпочтительным кандидатом "молотобойцев" на замену хорвату является как раз Бенитес.
В данный момент экс-тренер "Ливерпуля" уверенно ведет "Ньюкасл" к повышению в классе из Чемпионшипа, однако отсутствие должной поддержки со стороны руководства в зимнее трансферное окно глубоко расстроило Рафаэля, и у того появились мысли насчет ухода из клуба.
29.03.2017 16:00
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Смысл? Пусть выводит в АПЛ Ньюкасл (97,7 процентов что выйдут) и остается там же. Вроде и сам так хотел он. Ладно бы еще в так называемую ныне топ-6 звали, а к молоткам шило на мыло почти что это
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