Рафаэля Бенитеса вновь сватают в "Вест Хэм"

Главного тренера "Ньюкасла" Рафаэля Бенитеса в очередной раз связывают с возможным переходом на работу в "Вест Хэме".

Напомним, впервые "молотобойцы" заинтересовались Бенитесом еще летом 2015. Тогда им удалось достичь договоренности с Рафаэлем, но тот, непосредственно перед подписанием контракта, получил заманчивое предложение от "Реала" и решил отправиться на родину.



"Вест Хэм" в свою очередь обратился к кандидатуре своего бывшего игрока Славена Билича, который очень уверенно провел прошлый сезон, но в этом не оправдывает ожиданий, до сих пор не гарантировав клубу продление прописки в Премьер-Лиге.



Как сообщает Liverpool Echo, "Вест Хэм" всерьез задумывается о расставании с Биличем по окончании сезона, а наиболее предпочтительным кандидатом "молотобойцев" на замену хорвату является как раз Бенитес.



В данный момент экс-тренер "Ливерпуля" уверенно ведет "Ньюкасл" к повышению в классе из Чемпионшипа, однако отсутствие должной поддержки со стороны руководства в зимнее трансферное окно глубоко расстроило Рафаэля, и у того появились мысли насчет ухода из клуба.