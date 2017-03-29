Раньери был шокирован увольнением из "Лестера"

Бывший тренер "Лестера" Клаудио Раньери признался, что увольнение из клуб с "Кинг-Пауэр" было самым шокирующим событием в его карьере.

Несмотря на то, что в прошлом сезоне Раньери выиграл для "лис" Премьер-Лигу, а в этом вывел в плей-офф Лиги Чемпионов, владельцы "Лестера" не простили Клаудио провальную защиту титула и склоки в раздевалке.



Спустя три недели Клаудио, наконец, прервал молчание, рассказав, что был шокирован увольнением из клуба. 10 апреля итальянец и вовсе пообещал раскрыть всю правду, скрывавшуюся за его отставкой, в эфире Sky Sports.



"Узнав о решении руководства, я в первую очередь был удивлен. Я прошел через многое за долгую карьеру, но никогда не сталкивался с чем-то подобным. Это был самый настоящий шок для меня, хотя я прекрасно понимаю: такие события являются неотъемлемой частью футбола", - цитирует Раньери Gazzetta dello Sport.