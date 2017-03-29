Президент клуба МЛС предупредил Руни насчет денег

Президент "Хьюстон Динамо" Крис Канетти заявил, что капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни должен серьезнее отнестись к МЛС, если хочет добиться успеха в Америке.

Несмотря на то, что в зимнее трансферное окно Руни отклонил выгодное в финансовом плане предложение из Китая, высока вероятность, что по окончании сезона 31-летний англичанин все-таки покинет "Олд Траффорд" и отправится на заработки в МЛС.



На тот случай если Уэйн действительно рассматривает вариант с продолжением карьеры в Америке, Канетти выдал нападающему предупреждение. Руни провалится в МЛС, если его будут интересовать только деньги, считает Крис.



"На мой взгляд, у него остались силы, чтобы поиграть на топ-уровне. Я надеюсь, что он приедет сюда и потратит их на выступление в МЛС, но только не ради денег или веселого времяпрепровождения".



"МЛС развивается и каждый год делает шаг вперед по сравнению в предыдущим. Если когда-то знаменитости приезжали сюда, чтобы повеселиться, то теперь это невозможно. Ты должен поддерживать себя в хорошей форме и быть сконцентрированным, иначе тебя ждет провал", - сообщил Канетти Daily Mirror.