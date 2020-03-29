Бакайоко предпочитает Премьер-Лиге переход в ПСЖ

Тьемуэ Бакайоко Полузащитник "Монако" Тьемуэ Бакайоко предпочитает топ-клубам Премьер-Лиги переход в ПСЖ.

Как известно, в услугах 22-летнего Бакайоко заинтересованы сразу несколько грандов Премьер-Лиги. Особенно часто пресса муссирует слухи о желании заполучить Тьемуэ со стороны "Челси".

Однако сам француз не связывает свое будущее с Премьер-Лигой и хочет остаться на родине. Старший брат Бакайоко Соалио рассказал, что его клиента мечтает о переходе в ПСЖ.

"Когда Тьемуэ был еще очень молод, он хотел перейти в ПСЖ. Когда я спросил у него, мечтает ли он о таком варианте, он ответил утвердительно. Если ему представится соответствующая возможность, едва ли он ответит отказом".

"В том же разговоре он оговорился: "У меня еще полно времени перейти. Если мне суждено перейти в ПСЖ, значит, так тому и быть", - сообщил Соалио Бакайоко RMC.



Метки Бакайоко, Монако, Премьер-Лига, ПСЖ

Автор foxmcfc   

Дата 29.03.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1763

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  1. narcot 29.03.2017 14:39 # narcot
    MEN: Бакайоко заинтересован в переходе в «Юнайтед», однако только при условии, что МЮ будет участвовать в Лиге чемпионов.

    ссыт на пенсов

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  2. fc-oil 29.03.2017 14:16 # fc-oil
    Ну тут понятно, что не нужен был.

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  3. knvlay 29.03.2017 14:16 # knvlay
    И нам тоже не нужен.

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  4. kos9k 29.03.2017 14:14 # kos9k
    пенсы уже кричат-ни нужин бил бакайоко ко ко ко

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  5. thegodfather 29.03.2017 13:57 # thegodfather
    не нужен был, тилеманс или наинголлан круче

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  6. jokerz 29.03.2017 13:28 # jokerz
    Посцал на пинсов, а они и рады.
    Впрочем.. Ничего нового.

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  7. fc-zenit 29.03.2017 13:23 # fc-zenit
    НЕ нужен был

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  8. farot 29.03.2017 13:03 # farot
    Наинголлан лучше

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