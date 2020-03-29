Бакайоко предпочитает Премьер-Лиге переход в ПСЖ
Полузащитник "Монако" Тьемуэ Бакайоко предпочитает топ-клубам Премьер-Лиги переход в ПСЖ.
Как известно, в услугах 22-летнего Бакайоко заинтересованы сразу несколько грандов Премьер-Лиги. Особенно часто пресса муссирует слухи о желании заполучить Тьемуэ со стороны "Челси".
Однако сам француз не связывает свое будущее с Премьер-Лигой и хочет остаться на родине. Старший брат Бакайоко Соалио рассказал, что его клиента мечтает о переходе в ПСЖ.
"Когда Тьемуэ был еще очень молод, он хотел перейти в ПСЖ. Когда я спросил у него, мечтает ли он о таком варианте, он ответил утвердительно. Если ему представится соответствующая возможность, едва ли он ответит отказом".
"В том же разговоре он оговорился: "У меня еще полно времени перейти. Если мне суждено перейти в ПСЖ, значит, так тому и быть", - сообщил Соалио Бакайоко RMC.
29.03.2017 13:00
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MEN: Бакайоко заинтересован в переходе в «Юнайтед», однако только при условии, что МЮ будет участвовать в Лиге чемпионов.
ссыт на пенсов
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Ну тут понятно, что не нужен был.
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И нам тоже не нужен.
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пенсы уже кричат-ни нужин бил бакайоко ко ко ко
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не нужен был, тилеманс или наинголлан круче
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Посцал на пинсов, а они и рады.
Впрочем.. Ничего нового.
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НЕ нужен был
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Наинголлан лучше
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