Бакайоко предпочитает Премьер-Лиге переход в ПСЖ

Полузащитник "Монако" Тьемуэ Бакайоко предпочитает топ-клубам Премьер-Лиги переход в ПСЖ.

Как известно, в услугах 22-летнего Бакайоко заинтересованы сразу несколько грандов Премьер-Лиги. Особенно часто пресса муссирует слухи о желании заполучить Тьемуэ со стороны "Челси".



Однако сам француз не связывает свое будущее с Премьер-Лигой и хочет остаться на родине. Старший брат Бакайоко Соалио рассказал, что его клиента мечтает о переходе в ПСЖ.



"Когда Тьемуэ был еще очень молод, он хотел перейти в ПСЖ. Когда я спросил у него, мечтает ли он о таком варианте, он ответил утвердительно. Если ему представится соответствующая возможность, едва ли он ответит отказом".



"В том же разговоре он оговорился: "У меня еще полно времени перейти. Если мне суждено перейти в ПСЖ, значит, так тому и быть", - сообщил Соалио Бакайоко RMC.