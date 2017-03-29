Пирес связывает спад у "Арсенала" с отсутствием Касорлы
Легенда "Арсенала" Робер Пирес считает, что травма Санти Касорлы стала ключевым фактором спада, который переживает команда Арсена Венгера.
Этот сезон "канониры" начинали с амбициями побороться за титул Премьер-Лиги, однако в данный момент даже их попадание в топ-4 видится довольно сомнительным. Называется множество причин, почему "Арсенал" столкнулся с такого рода сложностями, но главной Пирес считает потерю Касорлы.
"На бумаге команда обладает замечательными игроками — игроками вроде Месута Озила и Алексиса Санчеса".
"Главная вещь, в случившемся спаде — это отсутствие Санти Касорлы. Он один из лучших игроков в "Арсенале". Он травмирован уже четыре месяца, и это настоящая проблема для "Арсенала", — сообщил Пирес Sky Sports.
Добавим, что из-за осложнений на лодыжке и нескольких перенесенных операций 32-летний испанец уже не сыграет в этом сезоне.
29.03.2017 12:00
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правельно, поэтому его нужно продать НАКУЙ!!! все стекло продать, или сжечь вместе с мед персоналом!!!!
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Касорла конечно топарь, но его отсутствие отвратную игру в обороне не оправдывает. #WENGEROUT
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одно интервью на десять разбили.
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