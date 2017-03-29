Пирес связывает спад у "Арсенала" с отсутствием Касорлы

Санти Касорла Легенда "Арсенала" Робер Пирес считает, что травма Санти Касорлы стала ключевым фактором спада, который переживает команда Арсена Венгера.

Этот сезон "канониры" начинали с амбициями побороться за титул Премьер-Лиги, однако в данный момент даже их попадание в топ-4 видится довольно сомнительным. Называется множество причин, почему "Арсенал" столкнулся с такого рода сложностями, но главной Пирес считает потерю Касорлы.

"На бумаге команда обладает замечательными игроками — игроками вроде Месута Озила и Алексиса Санчеса".

"Главная вещь, в случившемся спаде — это отсутствие Санти Касорлы. Он один из лучших игроков в "Арсенале". Он травмирован уже четыре месяца, и это настоящая проблема для "Арсенала", — сообщил Пирес Sky Sports.

Добавим, что из-за осложнений на лодыжке и нескольких перенесенных операций 32-летний испанец уже не сыграет в этом сезоне.


Метки Арсенал, Касорла, Пирес

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2017 12:00

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  1. parlor3 29.03.2017 13:07 # parlor3
    правельно, поэтому его нужно продать НАКУЙ!!! все стекло продать, или сжечь вместе с мед персоналом!!!!

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  2. stillinger 29.03.2017 12:58 # stillinger
    Касорла конечно топарь, но его отсутствие отвратную игру в обороне не оправдывает. #WENGEROUT

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  3. ruschelsea 29.03.2017 12:23 # ruschelsea
    одно интервью на десять разбили.

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