"Сандерленд" оставит Мойеса, даже в случае вылета
Дэвид Мойес получил гарантии того, что останется на посту главного тренера "Сандерленда", даже в случае вылета клуба из Премьер-Лиги.
В данный момент "коты" остаются единственной командой из шести последних, до сих пор не сменившей наставника в этом сезоне. При этом положение "Сандерленда" все больше походит на отчаянное — отставание от спасительного места составляет уже семь очков.
Нельзя не отметить и тот факт, что Эллис Шорт до сих пор увольнял своего тренера каждый год, начиная с 2010. Однако сейчас владелец клуба со "Стадиона Света" решил отказаться от этой порочной практики, утверждает The Telegraph.
По информации издания, Шорт выразил поддержку Мойесу, сообщив, что работа шотландского специалиста в безопасности, как бы ни завершился этот сезон.
И хотя экс-тренер "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" не произвел того эффекта, который от него ожидали, в "Сандерленде" верят, что Мойес является правильным человеком, чтобы, наконец, избавить клуб от нестабильности и регулярных потрясений.
29.03.2017 11:00
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нашел свое место. ларго вич в восторге будет!
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ну правильно, внизу лиг ещё много.
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