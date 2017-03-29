"Сандерленд" оставит Мойеса, даже в случае вылета

Дэвид Мойес Дэвид Мойес получил гарантии того, что останется на посту главного тренера "Сандерленда", даже в случае вылета клуба из Премьер-Лиги.

В данный момент "коты" остаются единственной командой из шести последних, до сих пор не сменившей наставника в этом сезоне. При этом положение "Сандерленда" все больше походит на отчаянное — отставание от спасительного места составляет уже семь очков.

Нельзя не отметить и тот факт, что Эллис Шорт до сих пор увольнял своего тренера каждый год, начиная с 2010. Однако сейчас владелец клуба со "Стадиона Света" решил отказаться от этой порочной практики, утверждает The Telegraph.

По информации издания, Шорт выразил поддержку Мойесу, сообщив, что работа шотландского специалиста в безопасности, как бы ни завершился этот сезон.

И хотя экс-тренер "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" не произвел того эффекта, который от него ожидали, в "Сандерленде" верят, что Мойес является правильным человеком, чтобы, наконец, избавить клуб от нестабильности и регулярных потрясений.


Метки Мойес, Сандерленд, Шорт

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2017 11:00

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  1. fupler 29.03.2017 11:51 # fupler
    нашел свое место. ларго вич в восторге будет!

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  2. ruschelsea 29.03.2017 11:03 # ruschelsea
    ну правильно, внизу лиг ещё много.

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