"Юнайтед" следит за Окслейд-Чемберленом и Озилом

"Манчестер Юнайтед" внимательно следит за ситуацией вокруг полузащитников "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена и Месута Озила.

В данный момент будущее множества игроков команды Арсена Венгера вызывает большие вопросы. Ожидается, что летом "Арсенал" значительно обновит свой состав, независимо от того, останется ли сам Венгер на посту главного тренера.



Как стало известно Goal, сложившейся ситуацией надеется воспользоваться "Юнайтед", перехватив у своих конкурентов Окслейд-Чемберлена и Озила, чья контрактная ситуация выглядит очень непросто.



Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо отлично знаком с Месутом по периоду своей работы в "Реале". И хотя в данный момент Озил не заинтересовал в отъезде из Лондона, если он так и не продлит свой истекающий через год контракт, "Арсенал" может выставить его на продажу.



Также Моуриньо интересен Окслейд-Чемберлен, которого он пытался заполучить еще в 2014 году в "Челси". Жозе хотел выменять Алекса на голкипера Петра Чеха, однако в "Арсенале" от подобного предложения отказались, а Чех, заручившись поддержкой владельца "синих" Романа Абрамовича, все-таки ушел на "Эмирейтс".



Во второй половине этого сезона 23-летний Окслейд-Чемберлен заметно добавил и, наконец, обрел регулярную игровую практику. Однако "Арсенал" до сих пор не предложил Алексу продлить свой контракт, который, как и в случае с Озилом, истекает в июне 2018.



С помощью игрока сборной Англии Моуриньо хотел бы разнообразить свой выбор в центре поля, где в данный момент Жозе ограничен лишь Полем Погба, Андером Эррерой, Маруаном Феллайни и ветераном Майклом Кэрриком с истекающим в конце сезона контрактом.