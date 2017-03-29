Ибрагимович обсуждает продление контракта с "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович подтвердил, что обсуждает с клубом продление своего истекающего контракта.

Как известно, однолетний контракт Златана предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако пока ветеран не дал свое согласие провести на "Олд Траффод" следующий сезон.



Тем не менее, 35-летний швед уверяет, что он счастлив на "Олд Траффорд". Ибрагимович намекает, что не собирается уходить из "Юнайтед" без чемпионского титула Премьер-Лиги.



"Я получаю удовольствие от своего пребывания в клубе. Я тот человек, который, куда бы ни пришел, выкладывается на 200 процентов. Я делаю то, в чем я хорош. Я прихожу, я побеждаю, я ухожу".



"А когда я ухожу, то никаких жалоб быть не может. Так я поступаю. Я никогда не оставляю незаконченных дел. Я всегда прихожу, делаю свою работу, и это всегда честная сделка".



"Давайте посмотрим, что произойдет. Мы общаемся. У меня есть опция остаться еще на один год, и я хочу быть великолепен, пока здесь нахожусь. Поэтому давайте посмотрим, у нас еще много времени".



"Я наслаждаюсь тем, что нахожусь в таком великолепном клубе. Несомненно, это один из крупнейших клубов в мире с отличным тренером. Я знал его (Жозе Моуриньо) и прежде, он победитель, и он превосходен для этого клуба".



"Не знаю, сколь многие люди могут похвастать тем, что играли за "Манчестер Юнайтед". Люди хотели видеть меня здесь, я выбрал клуб, я выбрал лучший английский клуб. Так это работает", — цитирует Ибрагимовича Manchester Evening News.