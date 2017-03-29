Пирес: "Венгер подпишет новый контракт"

Арсен Венгер и Робер Пирес Легенда "Арсенала" Робер Пирес считает, что главный тренер Арсен Венгер подпишет новый контракт — но, возможно, только на один год.

По словам Пиреса, который часто принимает участие в тренировках первой команды "канониров" и регулярно общается с Венгером, его 67-летний соотечественник уже имеет на руках предложение о новом контракте. Теперь Арсену лишь нужно выбрать момент, чтобы поставить свою подпись.

"По моему мнению, он подпишет новый контракт, минимум на один сезон. Он обладает мотивацией и волей, чтобы продолжать работу".

"У Арсена на столе уже лежит предложение. Он должен подписать его. У него есть поддержка президента. Фанаты хотят выиграть титул, и "Арсенал" не настолько хорош, но они в полуфинале Кубка Англии".

"Он должен остаться, и если он останется, то должен будет изменить многие вещи. Это будет самым важным для него и для "Арсенала". Давайте посмотрим, что произойдет", — сообщил Пирес Cadena Ser.


Метки Арсенал, Венгер, контракты, Пирес

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2017 08:00

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  1. bluebload 29.03.2017 08:45 # bluebload
    Если не попадут в четверку должен остаться и вернуть Арсеналу его законное 4 место , если попадут может уходит с чистой совестью , он сделал все возможное и невозможное что было в его силах чтоб сделать из своей команды футболистов , но ..................
    Светлая память тебе как тренеру Арсен "Кондор" Венгер , здоровья и удачи тебе на пенсии .

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  2. myscore 29.03.2017 08:36 # myscore
    Сеня трудоголик

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  3. ruschelsea 29.03.2017 08:26 # ruschelsea
    так и будет.

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