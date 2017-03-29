Эрик Ламела пропустит остаток сезона

Вингер Эрик Ламела уже не сыграет за "Тоттенхэм" в остатке сезона и, возможно, будет прооперирован.

Эрик очень уверенно завершал прошлый сезон, и в преддверии этой кампании на него возлагали большие надежды. Однако игрок сборной Аргентины столкнулся со множеством проблем различного характера, свой последний матч в Премьер-Лиге проведя еще 22 октября.



Проблемы Ламелы с бедром усугубились трагедией в семье — в декабре Эрик был вынужден с разрешения "шпор" вернуться на родину, где похитили его брата. В январе же игрок был отправлен на реабилитацию в Рим к докторам, с которыми он знаком по периоду выступлений в "Роме".



Как сообщает The Independent, проведенное 20 января в столице Италии обследование установило, что Эрику не требуется операция. Вскоре Ламела вернулся в расположение своего клуба, но до сих пор не может полноценно тренироваться без боли.



В данный момент 25-летний аргентинец остается под ежедневным наблюдением медицинского штаба "Тоттенхэма", а отсутствие прогресса в восстановлении может привести к тому, что клуб примет решение отправить Ламелу на операцию.



Учитывая то, что свой последний матч в Премьер-Лиге "шпоры" сыграют 21 мая, Эрик с большой вероятностью пропустит остаток сезона, независимо от решения об операции.