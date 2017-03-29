Венгер может объявить о своем будущем после матча с "Сити"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может объявить о своем будущем после матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.
Напомним, перед этой международной паузой в гостях у "Вест Бромвича" "канониры" потерпели свое четвертое поражение в пяти последних матчах Премьер-Лиги. Тогда Венгер заявил, что уже определился со своим будущим и скоро раскроет свой секрет.
На протяжении последней недели ходили противоречивые слухи о том, останется ли Арсен на "Эмирейтс", но большинство изданий сходились во мнении, что 67-летний француз все-таки продлит свой истекающий контракт и устроит массовую зачистку среди игроков, которые его крупно подвели в этом сезоне.
Однако Daily Star утверждает, что окончательное решение Венгера будет зависеть от исхода воскресного матча. Поражение от прямого конкурента в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, да еще и на глазах собственных болельщиков с высокой вероятностью будет означать, что Арсен уйдет из клуба по окончании сезона.
В то же время победа позволит "канонирам" подтянуться к зоне Лиги Чемпионов и поставить себя в выгодное положение в преддверии заключительной серии матчей. В таком случае, утверждает издание, Венгер объявит, что он подпишет новый контракт, предложение о котором уже давно лежит у него на столе.
Добавим, что матч на "Эмирейтс" состоится спустя сутки после мерсисайдского дерби. Если в субботу "Ливерпуль" переиграет "Эвертон", то окажет дополнительное давление на Венгера, чья команда в случае поражения от "Сити" окажется уже в девяти очках позади топ-4.
29.03.2017 06:00
Просмотров: 1420
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
руские, нука подъем с бутылок!
(ответить)
28.03.2017 22:07 #
al-faarabi
ща лягушата топового обоссут испанок
Источник: http://fapl.ru/posts/53974/?c=1#c6322649
если б не игроки никчёмного аснла, то может и выиграли бы.
(ответить)
венгер как янукович, сам ни за что не уйдет
(ответить)
ё6анные гейгуннеры, даже в сборной палки в колёса вставляют.
Кошельны сфолил на Д.Силве.
(ответить)
О своем будущем. О будущем гуннеров. О том будущем, которое у них серо и безнадежно.
(ответить)
Венхер должен уйти красиво - вылет в ЧШ !!!
(ответить)
неужели хочет сыбать?
(ответить)
Вряд ли выиграют у шитюков. Раздвинут как обычно скорее всего.
(ответить)
останеться еще на год это точно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий