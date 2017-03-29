Венгер может объявить о своем будущем после матча с "Сити"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может объявить о своем будущем после матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.

Напомним, перед этой международной паузой в гостях у "Вест Бромвича" "канониры" потерпели свое четвертое поражение в пяти последних матчах Премьер-Лиги. Тогда Венгер заявил, что уже определился со своим будущим и скоро раскроет свой секрет.



На протяжении последней недели ходили противоречивые слухи о том, останется ли Арсен на "Эмирейтс", но большинство изданий сходились во мнении, что 67-летний француз все-таки продлит свой истекающий контракт и устроит массовую зачистку среди игроков, которые его крупно подвели в этом сезоне.



Однако Daily Star утверждает, что окончательное решение Венгера будет зависеть от исхода воскресного матча. Поражение от прямого конкурента в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, да еще и на глазах собственных болельщиков с высокой вероятностью будет означать, что Арсен уйдет из клуба по окончании сезона.



В то же время победа позволит "канонирам" подтянуться к зоне Лиги Чемпионов и поставить себя в выгодное положение в преддверии заключительной серии матчей. В таком случае, утверждает издание, Венгер объявит, что он подпишет новый контракт, предложение о котором уже давно лежит у него на столе.



Добавим, что матч на "Эмирейтс" состоится спустя сутки после мерсисайдского дерби. Если в субботу "Ливерпуль" переиграет "Эвертон", то окажет дополнительное давление на Венгера, чья команда в случае поражения от "Сити" окажется уже в девяти очках позади топ-4.