Венгер может объявить о своем будущем после матча с "Сити"

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может объявить о своем будущем после матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.

Напомним, перед этой международной паузой в гостях у "Вест Бромвича" "канониры" потерпели свое четвертое поражение в пяти последних матчах Премьер-Лиги. Тогда Венгер заявил, что уже определился со своим будущим и скоро раскроет свой секрет.

На протяжении последней недели ходили противоречивые слухи о том, останется ли Арсен на "Эмирейтс", но большинство изданий сходились во мнении, что 67-летний француз все-таки продлит свой истекающий контракт и устроит массовую зачистку среди игроков, которые его крупно подвели в этом сезоне.

Однако Daily Star утверждает, что окончательное решение Венгера будет зависеть от исхода воскресного матча. Поражение от прямого конкурента в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, да еще и на глазах собственных болельщиков с высокой вероятностью будет означать, что Арсен уйдет из клуба по окончании сезона.

В то же время победа позволит "канонирам" подтянуться к зоне Лиги Чемпионов и поставить себя в выгодное положение в преддверии заключительной серии матчей. В таком случае, утверждает издание, Венгер объявит, что он подпишет новый контракт, предложение о котором уже давно лежит у него на столе.

Добавим, что матч на "Эмирейтс" состоится спустя сутки после мерсисайдского дерби. Если в субботу "Ливерпуль" переиграет "Эвертон", то окажет дополнительное давление на Венгера, чья команда в случае поражения от "Сити" окажется уже в девяти очках позади топ-4.


Метки Арсенал, Венгер, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2017 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1420

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Последние комментарии:




  1. moneymaker 29.03.2017 08:36 # moneymaker
    руские, нука подъем с бутылок!

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  2. ruschelsea 29.03.2017 07:38 # ruschelsea
    28.03.2017 22:07 #
    al-faarabi
    ща лягушата топового обоссут испанок
    Источник: http://fapl.ru/posts/53974/?c=1#c6322649

    если б не игроки никчёмного аснла, то может и выиграли бы.

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  3. j-silver 29.03.2017 07:15 # j-silver
    венгер как янукович, сам ни за что не уйдет

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  4. ruschelsea 29.03.2017 07:14 # ruschelsea
    ё6анные гейгуннеры, даже в сборной палки в колёса вставляют.
    Кошельны сфолил на Д.Силве.

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  5. beatles-red 29.03.2017 07:11 # beatles-red
    О своем будущем. О будущем гуннеров. О том будущем, которое у них серо и безнадежно.

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  6. palach221078 29.03.2017 06:26 # palach221078
    Венхер должен уйти красиво - вылет в ЧШ !!!

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  7. palach221078 29.03.2017 06:26 # palach221078
    неужели хочет сыбать?

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  8. fc-zenit 29.03.2017 06:20 # fc-zenit
    Вряд ли выиграют у шитюков. Раздвинут как обычно скорее всего.

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  9. izy 29.03.2017 06:01 # izy
    останеться еще на год это точно

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