Санчес рассказал, что играл голкипера в тюрьме

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес признался, что в детстве он тяготел к другой позиции, играя голкипера в местной тюрьме.

За свою карьеру 28-летнему Санчесу довелось поиграть на некоторых из известнейших стадионов мира: "Уэмбли", "Ноу Камп", "Сантьяго Бернабеу", "Альянц Арене". Однако в детстве Алексис был вынужден довольствоваться практикой на поле местной тюрьмы в своем родном городке в Чили, выступая вовсе не в нападении.



"Мне приходилось играть на улице, а также мы ходили в местную тюрьму, чтобы играть в футбол. Мы играли там с людьми на грязном поле, а я играл в воротах".



"Я хотел стать профессиональным футболистом с детства. Я всегда стремился побеждать и хотел добиться как можно большего, играя в футбол".



"Я всегда хотел участвовать в соревнованиях и изначально я играл в воротах. Я был счастлив это делать, пока играю в футбол. Мне постоянно приходилось играть с более взрослыми людьми, многие из которых мне действительно нравились", — сообщил Санчес Arsenal Player.