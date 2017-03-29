Санчес рассказал, что играл голкипера в тюрьме

Алексис Санчес Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес признался, что в детстве он тяготел к другой позиции, играя голкипера в местной тюрьме.

За свою карьеру 28-летнему Санчесу довелось поиграть на некоторых из известнейших стадионов мира: "Уэмбли", "Ноу Камп", "Сантьяго Бернабеу", "Альянц Арене". Однако в детстве Алексис был вынужден довольствоваться практикой на поле местной тюрьмы в своем родном городке в Чили, выступая вовсе не в нападении.

"Мне приходилось играть на улице, а также мы ходили в местную тюрьму, чтобы играть в футбол. Мы играли там с людьми на грязном поле, а я играл в воротах".

"Я хотел стать профессиональным футболистом с детства. Я всегда стремился побеждать и хотел добиться как можно большего, играя в футбол".

"Я всегда хотел участвовать в соревнованиях и изначально я играл в воротах. Я был счастлив это делать, пока играю в футбол. Мне постоянно приходилось играть с более взрослыми людьми, многие из которых мне действительно нравились", — сообщил Санчес Arsenal Player.


Метки Арсенал, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2017 00:05

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  1. doooooooo 29.03.2017 01:08 # doooooooo
    в Челси этого зека

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  2. arkan 29.03.2017 00:22 # arkan
    Мне постоянно приходилось играть с более взрослыми людьми, многие из которых мне действительно нравились

    Пропитался уже духом этой команды (

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  3. awesome-arsenal 29.03.2017 00:06 # awesome-arsenal
    много санчеса и азара, слишком много

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