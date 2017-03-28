Кальдерон: "100 миллионов фунтов за Азара не станут проблемой для "Реала"
Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон заявил, что девятизначная сумма за полузащитника "Челси" Эдена Азара не станет проблемой для Королевского клуба.
На днях с небывалой прежде силой вспыхнули слухи о возобновившемся интересе испанского гранда к Азару. Принято считать, что только сумма порядка 100 миллионов фунтов позволит клубу с "Сантьяго Бернабеу" заполучить 26-летнего игрока сборной Бельгии.
Кальдерон уверен, что "Реал" может позволить себе потратить столь впечатляющую сумму на одного игрока, и считает, что все решит мнение самого Азара.
"Челси" — не тот клуб, который распродает своих игроков, поэтому приобрести Азара будет непросто. Но, как и всегда, это будет зависеть от желаний самого игрока. Если он захочет уйти, он уйдет — так всегда бывает".
"Все зависит от игрока. Игрок должен сказать: "Я хочу уйти и отправиться в "Реал". Когда это произойдет, в тот же момент они и начнут переговоры".
"Челси" попросит кучу денег. Думаю, так все и будет в конце сезона. "Челси" достаточно хорошо знает, какие трансферы совершались на рынке в последние годы: Роналду, Бэйл, Погба. Теперь планка установлена на 100 миллионах фунтов".
"Эти трансферы установили соответствующую планку. Думаю, клуб вроде "Челси" попросит именно такого рода деньги, но "Реал" в здоровом финансовом положении, и я не думаю, что это станет проблемой для них", — поведал Кальдерон talkSPORT.
28.03.2017 22:00
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Если хочет уйти... Всего Доброго.
Мората и Родригес к нам.
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адекватно, только азар не топ
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