Бывший защитник сборной Англии и "Реала" Джонатан Вудгейт вошел в тренерский штаб "Мидлсбро" и теперь будет работать с первой командой.

Напомним, ранее в этом месяце "речники" попрощались со своим главным тренером Айтором Каранкой, замена которому пока не найдена. Командой же продолжает руководить Стив Агнью, работавший ассистентом у испанца.



Несмотря на то, что Агнью является лишь временно исполняющим обязанности главного тренера, это не помешало его произвести ряд изменений в штабе. Стив уже пригласил себе в помощники Джо Джордана с Полом Дженкинсом, а теперь их примеру последовал Вудгейт.



За свою игровую карьеру Джонатан выступал за "Боро" на протяжении двух периодов, здесь же и повесив бутсы на гвоздь в прошлом году. Теперь 37-летний Вудгейт попробует себя на тренерском поприще.



Добавим, что в данный момент "Мидлсбро" находится в пяти очках от спасительного места, но имеет матч в запасе — матч против "Суонси", который как раз находится над зоной вылета Премьер-Лиги.