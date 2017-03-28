"Реал" пока не обращался насчет Азара

Эден Азар Как утверждает Sky Sports со ссылкой на собственные источники,"Реал" действительно заинтересован в атакующем полузащитнике "Челси" Эдене Азаре, однако два клуба пока не вступали в переговоры.

На днях в прессе появились слухи, что испанский гранд избрал Азара своей трансферной целью номер один на грядущее лето. Сообщалось, что Эден может стать первым в мире футболистом, чья стоимость превысит 100 миллионов фунтов.

Во вторник газета Marca заявила, что "синие" открыты к продаже Эдена в "Реал", а сам Азар готов перебраться в Мадрид и уже приступил к изучению испанского. Однако просьба Sky Sports официально прокомментировать эту новость осталась без ответа со стороны "Челси".

Тем не менее, стало известно, что два клуба пока не вступали в контакт насчет трансфера 26-летнего бельгийца. Пока активность "Реала" ограничивается информационным пространством, потому что, если "сливочные" обратятся к Эдену напрямую, то это будет нарушением правил ФИФА.


Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2017 20:00

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  1. farot 28.03.2017 20:05 # farot
    Не нужен был. Пусть переходит

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  2. gio 28.03.2017 20:04 # gio
    лярд.

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  3. role-playin 28.03.2017 20:00 # role-playin
    400 лямов и по рукам.

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