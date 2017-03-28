"Ливерпуль" на месяц остался без Адама Лалланы

Атакующий полузащитник "Ливеруля" Адам Лаллана пропустит до четырех недель с травмой бедра, полученной в сборной Англии.

Как сообщает The Telegraph, Лаллана отсутствовал на тренировках команды Юргена Клоппа в понедельник и вторник, причиной чему стал ушиб бедра, полученный Адамом в матче Англия — Литва в минувшее воскресенье.



Отметим, что Лаллана целиком провел матч на "Уэмбли", а четырьмя днями ранее сыграл более часа в товарищеской встрече с Германией. Нагрузка, полученная Адамом в национальной команде, не прошла даром — теперь ему придется задержаться в лазарете.



Лаллана совершенно точно пропустит дерби против "Эвертона" в субботу, а также не поможет "Ливерпулю" в других матчах в течение ближайшего месяца — против "Борнмута", "Стоука", "Вест Бромвича" и "Кристал Пэлас".