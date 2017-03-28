"Ливерпуль" на месяц остался без Адама Лалланы

Адам Лаллана Атакующий полузащитник "Ливеруля" Адам Лаллана пропустит до четырех недель с травмой бедра, полученной в сборной Англии.

Как сообщает The Telegraph, Лаллана отсутствовал на тренировках команды Юргена Клоппа в понедельник и вторник, причиной чему стал ушиб бедра, полученный Адамом в матче Англия — Литва в минувшее воскресенье.

Отметим, что Лаллана целиком провел матч на "Уэмбли", а четырьмя днями ранее сыграл более часа в товарищеской встрече с Германией. Нагрузка, полученная Адамом в национальной команде, не прошла даром — теперь ему придется задержаться в лазарете.

Лаллана совершенно точно пропустит дерби против "Эвертона" в субботу, а также не поможет "Ливерпулю" в других матчах в течение ближайшего месяца — против "Борнмута", "Стоука", "Вест Бромвича" и "Кристал Пэлас".


Метки Лаллана, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2017 19:00

Количество просмотров Просмотров: 673

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. red-scauser 28.03.2017 20:09 # red-scauser
    не то чтобы это плохо - это пиздец господа!!!!!!!!

    (ответить)

  2. farot 28.03.2017 19:20 # farot
    мда, в очередной раз МЮ везет.

    (ответить)

  3. reeker 28.03.2017 19:12 # reeker
    Это плохо.

    (ответить)

  4. manutd-20champ 28.03.2017 19:04 # manutd-20champ
    мане не было проблем, лялляна не было тоже проблем. один чел выбыл - проблем, команда проблем...

    (ответить)

  5. ruslan19930611 28.03.2017 19:02 # ruslan19930611
    Сборный ну как всегда

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: