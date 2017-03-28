"Ливерпуль" на месяц остался без Адама Лалланы
Атакующий полузащитник "Ливеруля" Адам Лаллана пропустит до четырех недель с травмой бедра, полученной в сборной Англии.
Как сообщает The Telegraph, Лаллана отсутствовал на тренировках команды Юргена Клоппа в понедельник и вторник, причиной чему стал ушиб бедра, полученный Адамом в матче Англия — Литва в минувшее воскресенье.
Отметим, что Лаллана целиком провел матч на "Уэмбли", а четырьмя днями ранее сыграл более часа в товарищеской встрече с Германией. Нагрузка, полученная Адамом в национальной команде, не прошла даром — теперь ему придется задержаться в лазарете.
Лаллана совершенно точно пропустит дерби против "Эвертона" в субботу, а также не поможет "Ливерпулю" в других матчах в течение ближайшего месяца — против "Борнмута", "Стоука", "Вест Бромвича" и "Кристал Пэлас".
28.03.2017 19:00
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Последние комментарии:
не то чтобы это плохо - это пиздец господа!!!!!!!!
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мда, в очередной раз МЮ везет.
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Это плохо.
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мане не было проблем, лялляна не было тоже проблем. один чел выбыл - проблем, команда проблем...
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Сборный ну как всегда
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