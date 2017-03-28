Фергюсон: "Юнайтед" не везет при Моуриньо"
Легендарный наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон считает, что "дьяволам" жутко не везет в дебютном сезоне Жозе Моуриньо на "Олд Траффорд".
Несмотря на то, что за два месяца до финиша сезона "Юнайтед" занимает только пятое место в Премьер-Лиге и отстает от лидирующего "Челси" на 17 очков, Фергюсон уверен: если бы "дьяволам" сопутствовала удача, они могли бы побороться за чемпионский титул уже в этом сезоне.
"Мы хорошо ладим с Жозе, и я думаю, что он делает действительно хорошую работу. В некоторых домашних матчах им сильно не повезло: они показывали блестящий футбол, но завершали поединок только вничью".
"Если бы эти матчи они трансформировали в заслуженные победы, они совершенно точно боролись бы чемпионский титул. У меня нет никаких сомнений в этом", - приводит слова Фергюсона ESPN.
28.03.2017 18:00
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Последние комментарии:
"Дьяволам" жутко не повезло, когда к ним пришел Жозе...
Дело в не "невезении", а в карме , которая повисла над португалом !!
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Просто старый алкаш своим ртом зарабатывал трофеи.
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В следующем сезоне поборется.
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