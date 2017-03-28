Фергюсон: "Юнайтед" не везет при Моуриньо"

Жозе Моуриньо и сэр Алекс Фергюсон Легендарный наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон считает, что "дьяволам" жутко не везет в дебютном сезоне Жозе Моуриньо на "Олд Траффорд".

Несмотря на то, что за два месяца до финиша сезона "Юнайтед" занимает только пятое место в Премьер-Лиге и отстает от лидирующего "Челси" на 17 очков, Фергюсон уверен: если бы "дьяволам" сопутствовала удача, они могли бы побороться за чемпионский титул уже в этом сезоне.

"Мы хорошо ладим с Жозе, и я думаю, что он делает действительно хорошую работу. В некоторых домашних матчах им сильно не повезло: они показывали блестящий футбол, но завершали поединок только вничью".

"Если бы эти матчи они трансформировали в заслуженные победы, они совершенно точно боролись бы чемпионский титул. У меня нет никаких сомнений в этом", - приводит слова Фергюсона ESPN.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Фергюсон

Автор foxmcfc   

Дата 28.03.2017 18:00

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  1. anry32 28.03.2017 18:10 # anry32
    "Дьяволам" жутко не повезло, когда к ним пришел Жозе...
    Дело в не "невезении", а в карме , которая повисла над португалом !!

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  2. fc-zenit 28.03.2017 18:06 # fc-zenit
    Просто старый алкаш своим ртом зарабатывал трофеи.

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  3. danny949494 28.03.2017 18:01 # danny949494
    В следующем сезоне поборется.

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