МЮ рискует недосчитаться семи игроков в матче с "Вест Бромвичем"
В субботнем матче против "Вест Бромвича" "Манчестер Юнайтед" рискует недосчитаться сразу семи игроков первой команды.
Во время международного перерыва команда Жозе Моуриньо понесла несколько незапланированных потерей. Например, в сборной Англии Крис Смоллинг нанес повреждение одноклубнику Филу Джонсу на тренировке, а спустя считанные дни травмировался сам.
Кроме того, из сборной Бельгии досрочно вернулся с повреждением пальца стопы Маруан Феллайни. А Поль Погба и Уэйн Руни в свои национальные команды и вовсе не ездили.
Если добавить сюда дисквалификации Андера Эрреры и Златана Ибрагимовича, то количество отсутствующих игроков в субботу может достигнуть семи. Особенно тяжело обстоят дела в центре поля, где единственным доступным футболистом на данный момент является ветеран Майкл Кэррик.
Добавим, что субботний матч на "Олд Траффорд" ознаменует начало сумасшедшего для "Юнайтед" отрезка. В течение апреля "красным дьяволам" также предстоит сыграть с "Эвертоном", "Сандерлендом", "Андерлехтом", "Челси", "Бернли", "Манчестер Сити" и "Суонси".
28.03.2017 17:00
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Топчик Погба будет готов. На Смола и Джонса вообще нассать.
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все будет пучком, не ссыте
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Вхахаах 2 дебила сила)
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Все против нас! Но, мы сильны! Глорииииииииииии
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придется ограничиться всего 4 защитниками чтоль?
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Бля Смоллинг че ж ты натворил(
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валенсия-байи-рохо-дармиан
каррик-блинд
мхитарян-мата-марсьяль
рэшфорд
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