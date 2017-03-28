МЮ рискует недосчитаться семи игроков в матче с "Вест Бромвичем"

В субботнем матче против "Вест Бромвича" "Манчестер Юнайтед" рискует недосчитаться сразу семи игроков первой команды.

Во время международного перерыва команда Жозе Моуриньо понесла несколько незапланированных потерей. Например, в сборной Англии Крис Смоллинг нанес повреждение одноклубнику Филу Джонсу на тренировке, а спустя считанные дни травмировался сам.



Кроме того, из сборной Бельгии досрочно вернулся с повреждением пальца стопы Маруан Феллайни. А Поль Погба и Уэйн Руни в свои национальные команды и вовсе не ездили.



Если добавить сюда дисквалификации Андера Эрреры и Златана Ибрагимовича, то количество отсутствующих игроков в субботу может достигнуть семи. Особенно тяжело обстоят дела в центре поля, где единственным доступным футболистом на данный момент является ветеран Майкл Кэррик.



Добавим, что субботний матч на "Олд Траффорд" ознаменует начало сумасшедшего для "Юнайтед" отрезка. В течение апреля "красным дьяволам" также предстоит сыграть с "Эвертоном", "Сандерлендом", "Андерлехтом", "Челси", "Бернли", "Манчестер Сити" и "Суонси".