МЮ рискует недосчитаться семи игроков в матче с "Вест Бромвичем"

Фил Джонс и Крис Смоллинг В субботнем матче против "Вест Бромвича" "Манчестер Юнайтед" рискует недосчитаться сразу семи игроков первой команды.

Во время международного перерыва команда Жозе Моуриньо понесла несколько незапланированных потерей. Например, в сборной Англии Крис Смоллинг нанес повреждение одноклубнику Филу Джонсу на тренировке, а спустя считанные дни травмировался сам.

Кроме того, из сборной Бельгии досрочно вернулся с повреждением пальца стопы Маруан Феллайни. А Поль Погба и Уэйн Руни в свои национальные команды и вовсе не ездили.

Если добавить сюда дисквалификации Андера Эрреры и Златана Ибрагимовича, то количество отсутствующих игроков в субботу может достигнуть семи. Особенно тяжело обстоят дела в центре поля, где единственным доступным футболистом на данный момент является ветеран Майкл Кэррик.

Добавим, что субботний матч на "Олд Траффорд" ознаменует начало сумасшедшего для "Юнайтед" отрезка. В течение апреля "красным дьяволам" также предстоит сыграть с "Эвертоном", "Сандерлендом", "Андерлехтом", "Челси", "Бернли", "Манчестер Сити" и "Суонси".


Метки Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 2044

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  1. rav-07 28.03.2017 18:17 # rav-07
    Топчик Погба будет готов. На Смола и Джонса вообще нассать.

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  2. manutd-20champ 28.03.2017 18:08 # manutd-20champ
    все будет пучком, не ссыте

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  3. fuckyeah 28.03.2017 18:00 # fuckyeah
    Вхахаах 2 дебила сила)

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  4. redredred 28.03.2017 17:54 # redredred
    Все против нас! Но, мы сильны! Глорииииииииииии

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  5. farot 28.03.2017 17:42 # farot
    придется ограничиться всего 4 защитниками чтоль?

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  6. raimbek1 28.03.2017 17:36 # raimbek1
    Бля Смоллинг че ж ты натворил(

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  7. knvlay 28.03.2017 17:19 # knvlay
    валенсия-байи-рохо-дармиан
    каррик-блинд
    мхитарян-мата-марсьяль
    рэшфорд

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