"Ливерпуль" нанял частный самолет для возвращения Коутиньо и Фирмино

Роберто Фирмино и Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" нанял частный самолет, чтобы поскорее доставить домой Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино из сборной Бразилии.

Домашний матч бразильцев в рамках отбора к ЧМ-2018 против сборной Парагвая завершится только в полчетвертого утра среды по британскому времени. Учитывая это обстоятельство, мерсисайдский клуб решил в очередной раз собственными силами доставить своих игроков обратно.

Как сообщает Liverpool Echo, частный самолет заберет Филиппе и Роберто сразу после матча их сборной. Главный тренер "красных" Юрген Клопп надеется, что оба его подопечных прибудут на тренировку первой команды в четверг.

Такая спешка обусловлена тем, что в ближайшее воскресенье "Ливерпулю" предстоит матч огромной важности — дерби против "Эвертона", который находится в великолепной форме в 2017 году и не оставляет попыток догнать своих соседей.


Метки Коутиньо, Ливерпуль, сборная Бразилии, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 596

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Последние комментарии:




  1. imfake 28.03.2017 16:48 # imfake
    тяжелые времена у сборной Бразилии раз две эти тени Лингарда играют в её основе

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  2. bannagodblea 28.03.2017 16:17 # bannagodblea
    Лучше бы для возвращения Суареза наняли чтонить.

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  3. fc-zenit 28.03.2017 16:14 # fc-zenit
    Коутиньо продадут - купят самолет. Хотяб кукурузник.

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  4. blackdreamer 28.03.2017 16:04 # blackdreamer
    а то обычно на автобусе добираються с пересадками
    ковтинья пусть пиздует пешком , все равно не играет

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