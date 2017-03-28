"Ливерпуль" нанял частный самолет для возвращения Коутиньо и Фирмино

"Ливерпуль" нанял частный самолет, чтобы поскорее доставить домой Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино из сборной Бразилии.

Домашний матч бразильцев в рамках отбора к ЧМ-2018 против сборной Парагвая завершится только в полчетвертого утра среды по британскому времени. Учитывая это обстоятельство, мерсисайдский клуб решил в очередной раз собственными силами доставить своих игроков обратно.



Как сообщает Liverpool Echo, частный самолет заберет Филиппе и Роберто сразу после матча их сборной. Главный тренер "красных" Юрген Клопп надеется, что оба его подопечных прибудут на тренировку первой команды в четверг.



Такая спешка обусловлена тем, что в ближайшее воскресенье "Ливерпулю" предстоит матч огромной важности — дерби против "Эвертона", который находится в великолепной форме в 2017 году и не оставляет попыток догнать своих соседей.