"Ливерпуль" нанял частный самолет для возвращения Коутиньо и Фирмино
"Ливерпуль" нанял частный самолет, чтобы поскорее доставить домой Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино из сборной Бразилии.
Домашний матч бразильцев в рамках отбора к ЧМ-2018 против сборной Парагвая завершится только в полчетвертого утра среды по британскому времени. Учитывая это обстоятельство, мерсисайдский клуб решил в очередной раз собственными силами доставить своих игроков обратно.
Как сообщает Liverpool Echo, частный самолет заберет Филиппе и Роберто сразу после матча их сборной. Главный тренер "красных" Юрген Клопп надеется, что оба его подопечных прибудут на тренировку первой команды в четверг.
Такая спешка обусловлена тем, что в ближайшее воскресенье "Ливерпулю" предстоит матч огромной важности — дерби против "Эвертона", который находится в великолепной форме в 2017 году и не оставляет попыток догнать своих соседей.
28.03.2017 16:00
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Последние комментарии:
тяжелые времена у сборной Бразилии раз две эти тени Лингарда играют в её основе
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Лучше бы для возвращения Суареза наняли чтонить.
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Коутиньо продадут - купят самолет. Хотяб кукурузник.
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а то обычно на автобусе добираються с пересадками
ковтинья пусть пиздует пешком , все равно не играет
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