Покупка Санчеса – приоритет "Челси" на лето

Вингер "Арсенала" Алексис Санчес стал главной трансферной целью "Челси" на летнее трансферное окно.

Только сегодня в прессе прозвучало предположение, что "канониры" уже готовятся к расставанию со своей звездой. Если "Арсеналу" не удастся склонить Санчеса к новому контракту, лондонский клуб потребует за нападающего порядка 50 миллионов фунтов.



До сих пор ни один из европейских грандов, кроме ПСЖ, не подтверждал интерес к 28-летнему чилийцу, но изданию The Guardian стало известно, что Алексис стал приоритетной целью "Челси" на грядущее летом.



По информации источника, главный тренер "синих" Антонио Конте уже уведомил боссов клуба, что хотел бы видеть Санчеса на "Стэмфорд Бридж". Среди других пожеланий итальянца выделяется покупка левого защитника.



Сообщается, что "Арсенал" не собирается продавать ведущего игрока своим прямым конкурентам по Премьер-Лиге, но решение этого вопроса во многом зависит от итоговой позиции "канониров". Если команда Арсена Венгера финиширует за пределами топ-4, Санчес с большой долей вероятности сменит обстановку, даже не уезжая из Лондона.



Что касается левого фланга обороны, то Конте уже передал список игроков, которых он хотел бы видеть в команде. В первую очередь речь идет о Давиде Алабе из "Баварии" и Алексе Сандро из "Ювентуса".



Оглашая столь внушительный список кандидатов, Антонио рассчитывает сколотить команду, которая в следующем сезоне сможет бросить вызов в борьбе за победу в Лиге Чемпионов. Трансферные гарантии совершенно точно сыграют большую роль в переговорах по новому контракту с 47-летним специалистом.