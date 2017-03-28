Покупка Санчеса – приоритет "Челси" на лето
Вингер "Арсенала" Алексис Санчес стал главной трансферной целью "Челси" на летнее трансферное окно.
Только сегодня в прессе прозвучало предположение, что "канониры" уже готовятся к расставанию со своей звездой. Если "Арсеналу" не удастся склонить Санчеса к новому контракту, лондонский клуб потребует за нападающего порядка 50 миллионов фунтов.
До сих пор ни один из европейских грандов, кроме ПСЖ, не подтверждал интерес к 28-летнему чилийцу, но изданию The Guardian стало известно, что Алексис стал приоритетной целью "Челси" на грядущее летом.
По информации источника, главный тренер "синих" Антонио Конте уже уведомил боссов клуба, что хотел бы видеть Санчеса на "Стэмфорд Бридж". Среди других пожеланий итальянца выделяется покупка левого защитника.
Сообщается, что "Арсенал" не собирается продавать ведущего игрока своим прямым конкурентам по Премьер-Лиге, но решение этого вопроса во многом зависит от итоговой позиции "канониров". Если команда Арсена Венгера финиширует за пределами топ-4, Санчес с большой долей вероятности сменит обстановку, даже не уезжая из Лондона.
Что касается левого фланга обороны, то Конте уже передал список игроков, которых он хотел бы видеть в команде. В первую очередь речь идет о Давиде Алабе из "Баварии" и Алексе Сандро из "Ювентуса".
Оглашая столь внушительный список кандидатов, Антонио рассчитывает сколотить команду, которая в следующем сезоне сможет бросить вызов в борьбе за победу в Лиге Чемпионов. Трансферные гарантии совершенно точно сыграют большую роль в переговорах по новому контракту с 47-летним специалистом.
28.03.2017 15:45
Просмотров: 1952
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Если перейдёт в лфк, где-то в Ярославле прогремит взрыв одного пукана.
(ответить)
пздц, даже чет жаль хэйтэров челсей (((
(ответить)
Азар, Санчес, Коста...Канте. По моему ЛЧ и премьер лигу можно не начинать..
(ответить)
Сомнений не вызывает и будущее Эдена Азара, являющегося ключевым игроком "Челси" в последние годы. Эден не планирует покидать клуб в ближайшем будущем.
[Фабрицио Романо, The Guardian]
"Челси" опроверг слухи о возможном уходе Эдена Азара.
В клубе называют все новости спекуляциями и уверяют, что никаких переговоров с "Реалом" не ведут.
[Брайан Суонсон, Sky Sports]
Целью номер один для "Челси" является подписание одиозного Алексиса Санчеса, который не может договориться о новом контракте с "Арсеналом".
Помимо Санчеса, Антонио Конте хочет видеть в клубе левого и центрального защитников высшего уровня. Идеальными кандидатами Конте видит Алекса Сандро из "Ювентуса" и Вирджила ван Дайка из "Саутгемптона". Продолжаются и переговоры по Тьемуэ Бакайоко, на которого так же претендуют "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
В случае ухода Диего Косты, который видится весьма вероятным, "Челси" будет готов подписать Ромелу Лукаку и/или Альваро Морату.
[Фабрицио Романо, The Guardian]
(ответить)
ниже пидор.
(ответить)
бедные гуннеры
давайте за Манчестер Юнайтед топите, нет у вас выхода)
(ответить)
Надеюсь, не правда, и так жалко ГГ, за что их так? лучше пускай в ПТХ переходит
(ответить)
Азар перейдет в Реал, Санчес уйдет из Арсенала, МЮ купит Гризманна, Ливерпуль купит какого-нибудь Модеста из Кельна, Лимас останется пидарасом и т.д. Скриньте
(ответить)
Походу Азарчик уже съебавшись в реал =))
(ответить)
Предсказуемый интерес, Челси готов расстаться с Азаром на своих условиях, поэтому Конте хочет восполнить вероятный уход Эдена без потери качества. Толкнут за 100 бельгийца, завернут за 40 чилийца, а разница уйдёт на усиление состава + те деньги, что они выручили зимой + то, что накинет РА летом. С таким внушительным трансферным бюджетом синие смогут конкретно усилится всеми теми, на кого укажет Конте. Ну это на грани предела мечтаний всех пенсов, на деле же Абрам может забрать всю выручку в пользу строительства нового стадиона.
(ответить)
ору с даунов на гуннерастах. так уверены, что санчес не перейдет к пенсам.
(ответить)
Арсенал можно ликвидировать, если продадут Санчеса в Челси
(ответить)
Тем временем 2094 год в Арсенале!
https://cs541604.userapi.com/c635101/v635101980/12ee2/60BHGjTZLt0.jpg
(ответить)
Чемпик можно не начинать Азар с Санчесом и Лукаку это будет красиво
(ответить)
Трешка Арсеналу с 3 ассистов Азара на СБ не за горами
(ответить)
Калониры на год под шконарь спрячутся в таком случае.
(ответить)
Эшли Коула тоже не продали в Челси. Конониры их не считают за конкурентов
(ответить)
Арсенал останется вне 4-ки, купим Санчеса, с Азаром продлим контракт и наxуй посылаем Реал, хейтеры на изи вены зарежут или повеситься, след сезон можно вообще не начинать, аминь!
(ответить)
оxyeть просто.
Санчес, Бакайоко, ван Дейк, Наинголлан/Видаль, Лукаку.
Пздц звери, чемпик можно будет не начинать, а ЛЧ только для того чтоб соперники соревновались, кто же сыграет с Челси в финале.
(ответить)
Повториться историтя с Торресом.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий