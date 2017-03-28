Ловрен приглашает Перишича в "Ливерпуль"

Деян Ловрен и Иван Перишич Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заявил, что готов убедить своего соотечественника Ивана Перешича перейти из "Интера" в мерсисайдский клуб.

На прошлой неделе главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо побывал на матче сборной Хорватии против Украины. По слухам, визит Особенного был связан с интересом "дьяволов" к 28-летнему Перишичу.

Чтобы помешать переходу соотечественника в стан заклятого врага "Ливерпуля", Ловрен готов воспользоваться своей дружбой с вингером "Интера" и убедить его сделать выбор в пользу "красных".

"Такой классный игрок, как Перишич, определенно не помешал бы "Ливерпулю". В нашем клубе его будут приветствовать с распростертыми объятиями".

"Я не знаю, есть ли доля правды в слухах о его переходе в МЮ, но могу сказать следующее: Иван обладает незаурядными футбольными навыками и входит в число лучших игроков на своей позиции", - цитирует Ловрена Goal.


Метки Интер, Ливерпуль, Ловрен, Перишич

Автор foxmcfc   

Дата 28.03.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 844

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vyrentz 28.03.2017 16:33 # vyrentz
    Поменять на Ловрена, чтобы у последнего подзагорело

    (ответить)

  2. scouser2005 28.03.2017 15:36 # scouser2005
    Ну давайте теперь звать а команду всех знакомых, друзей, родственников.
    Мане пусть братишку позовет, Ориги однокласника, Клаван соседа да и у Клоппа наверное племяник найдется.

    (ответить)

  3. pistolero-lfc 28.03.2017 15:14 # pistolero-lfc
    Ловрен, пошёл вон из Ливерпуля, клоун ебанны

    (ответить)

  4. reeker 28.03.2017 15:13 # reeker
    Для ЛФК было бы шикарно.

    (ответить)

  5. supergogi 28.03.2017 15:05 # supergogi
    по-моему обычный игрок, который не усилит ни лфк, ни мю

    (ответить)

  6. kos9k 28.03.2017 15:04 # kos9k
    если выберет лфк-ждем комменты скамья о том, что ни нужин был, ни уровень и т.д.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: