Ловрен приглашает Перишича в "Ливерпуль"
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заявил, что готов убедить своего соотечественника Ивана Перешича перейти из "Интера" в мерсисайдский клуб.
На прошлой неделе главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо побывал на матче сборной Хорватии против Украины. По слухам, визит Особенного был связан с интересом "дьяволов" к 28-летнему Перишичу.
Чтобы помешать переходу соотечественника в стан заклятого врага "Ливерпуля", Ловрен готов воспользоваться своей дружбой с вингером "Интера" и убедить его сделать выбор в пользу "красных".
"Такой классный игрок, как Перишич, определенно не помешал бы "Ливерпулю". В нашем клубе его будут приветствовать с распростертыми объятиями".
"Я не знаю, есть ли доля правды в слухах о его переходе в МЮ, но могу сказать следующее: Иван обладает незаурядными футбольными навыками и входит в число лучших игроков на своей позиции", - цитирует Ловрена Goal.
28.03.2017 15:00
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Последние комментарии:
Поменять на Ловрена, чтобы у последнего подзагорело
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Ну давайте теперь звать а команду всех знакомых, друзей, родственников.
Мане пусть братишку позовет, Ориги однокласника, Клаван соседа да и у Клоппа наверное племяник найдется.
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Ловрен, пошёл вон из Ливерпуля, клоун ебанны
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Для ЛФК было бы шикарно.
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по-моему обычный игрок, который не усилит ни лфк, ни мю
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если выберет лфк-ждем комменты скамья о том, что ни нужин был, ни уровень и т.д.
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