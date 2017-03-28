Ловрен приглашает Перишича в "Ливерпуль"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заявил, что готов убедить своего соотечественника Ивана Перешича перейти из "Интера" в мерсисайдский клуб.

На прошлой неделе главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо побывал на матче сборной Хорватии против Украины. По слухам, визит Особенного был связан с интересом "дьяволов" к 28-летнему Перишичу.



Чтобы помешать переходу соотечественника в стан заклятого врага "Ливерпуля", Ловрен готов воспользоваться своей дружбой с вингером "Интера" и убедить его сделать выбор в пользу "красных".



"Такой классный игрок, как Перишич, определенно не помешал бы "Ливерпулю". В нашем клубе его будут приветствовать с распростертыми объятиями".



"Я не знаю, есть ли доля правды в слухах о его переходе в МЮ, но могу сказать следующее: Иван обладает незаурядными футбольными навыками и входит в число лучших игроков на своей позиции", - цитирует Ловрена Goal.