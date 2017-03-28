"Арсенал" потребует 50 млн. фунтов за Санчеса

Если "Арсеналу" не удастся склонить нападающего Алексиса Санчеса к новому контракту "канониры" потребуют за свою звезду порядка 50 миллионов фунтов.

Как известно, у 28-летнего Санчеса остается всего 14 месяцев от действующего контракта с "Арсеналом". Всем своим видом чилиец показывает, что не собирается продлевать договор и намерен сменить клуб уже ближайшим летом.



Если верить изданию London Evening Standard, переговоры между сторонами уже зашли в тупик: Алексис и его представители требуют двукратного увеличения зарплаты с нынешних 130 тысяч фунтов в неделю, тогда как "канониры" не могут позволить себе такие траты.



На прошлой неделе главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что диалог между Санчесом и боссами клуба откладывается до окончания сезона. На случай повторного отказа игрока клуб с "Эмирейтс" уже заготовил план действий.



По информации источника, если "канониры" не смогут склонить Алексиса к новой сделке, клуб выставит на игрока ценник в размере 50 миллионов фунтов. Именно такую сумму придется заплатить претендентам на Санчеса, чтобы добиться разрешения на переговоры с игроком.



Добавим, что за ситуацией вокруг будущего чилийца следит целый ряд топ-клубов: от мюнхенской "Баварии", ПСЖ и "Ювентуса" до "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".