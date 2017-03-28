"Арсенал" потребует 50 млн. фунтов за Санчеса
Если "Арсеналу" не удастся склонить нападающего Алексиса Санчеса к новому контракту "канониры" потребуют за свою звезду порядка 50 миллионов фунтов.
Как известно, у 28-летнего Санчеса остается всего 14 месяцев от действующего контракта с "Арсеналом". Всем своим видом чилиец показывает, что не собирается продлевать договор и намерен сменить клуб уже ближайшим летом.
Если верить изданию London Evening Standard, переговоры между сторонами уже зашли в тупик: Алексис и его представители требуют двукратного увеличения зарплаты с нынешних 130 тысяч фунтов в неделю, тогда как "канониры" не могут позволить себе такие траты.
На прошлой неделе главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что диалог между Санчесом и боссами клуба откладывается до окончания сезона. На случай повторного отказа игрока клуб с "Эмирейтс" уже заготовил план действий.
По информации источника, если "канониры" не смогут склонить Алексиса к новой сделке, клуб выставит на игрока ценник в размере 50 миллионов фунтов. Именно такую сумму придется заплатить претендентам на Санчеса, чтобы добиться разрешения на переговоры с игроком.
Добавим, что за ситуацией вокруг будущего чилийца следит целый ряд топ-клубов: от мюнхенской "Баварии", ПСЖ и "Ювентуса" до "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
28.03.2017 14:00
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Последние комментарии:
Изи для МЮ
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бля, 50 лямов, ахах, изи, прям завтра пенсы отсыпят, лол
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Скам пригородный топ клуб? Ах-ха середняки помойные ))
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Очень классный игрок, конечно, на него будет много желающих, но вряд ли кто-нибудь отдаст полтос Арсеналу ввиду истекающего контракта. Санчес судя по всему заноет, как только откроется окно, чтобы подтолкнуть Арсенал к торгам, было бы здорово его зацепить, но при прочих равных он скорее выберет Челси, особенно если те таки продадут Азара.
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Хорошо, что клуб может платить уёбкам вроде ремси и волкота зп на уровне Санчеза и больше, чем например ТТХ платит Кейну
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В принципе стоит этих денег
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>топ-клубов
>челси
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короче через пару лет ждите в Сандерленде
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В Баварию его.будет легендой
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лол бля, в Эвертон заверните.
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За такие бабки надо брать, с Гризманном будут рвать всех
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Епанулись? У него год до конца контракта
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Заверните.
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28 лет. Кроме как голов середнякам ничем не отметился. Плюс показал свой характер, что он меркантильный футболист и нужны только деньги. Вряд ли кто-то купит его за такие деньги. 40+бонусы, это да, возможно.
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Повыпендриваются и к концу лета за 30 уйдет
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