"Арсенал" потребует 50 млн. фунтов за Санчеса

Алексис Санчес Если "Арсеналу" не удастся склонить нападающего Алексиса Санчеса к новому контракту "канониры" потребуют за свою звезду порядка 50 миллионов фунтов.

Как известно, у 28-летнего Санчеса остается всего 14 месяцев от действующего контракта с "Арсеналом". Всем своим видом чилиец показывает, что не собирается продлевать договор и намерен сменить клуб уже ближайшим летом.

Если верить изданию London Evening Standard, переговоры между сторонами уже зашли в тупик: Алексис и его представители требуют двукратного увеличения зарплаты с нынешних 130 тысяч фунтов в неделю, тогда как "канониры" не могут позволить себе такие траты.

На прошлой неделе главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что диалог между Санчесом и боссами клуба откладывается до окончания сезона. На случай повторного отказа игрока клуб с "Эмирейтс" уже заготовил план действий.

По информации источника, если "канониры" не смогут склонить Алексиса к новой сделке, клуб выставит на игрока ценник в размере 50 миллионов фунтов. Именно такую сумму придется заплатить претендентам на Санчеса, чтобы добиться разрешения на переговоры с игроком.

Добавим, что за ситуацией вокруг будущего чилийца следит целый ряд топ-клубов: от мюнхенской "Баварии", ПСЖ и "Ювентуса" до "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".



Метки Арсенал, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 28.03.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1293

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Последние комментарии:




  1. fanat-united 28.03.2017 14:59 # fanat-united
    Изи для МЮ

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  2. thegodfather 28.03.2017 14:57 # thegodfather
    бля, 50 лямов, ахах, изи, прям завтра пенсы отсыпят, лол

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  3. ask 28.03.2017 14:56 # ask
    Скам пригородный топ клуб? Ах-ха середняки помойные ))

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  4. trent 28.03.2017 14:54 # trent
    Очень классный игрок, конечно, на него будет много желающих, но вряд ли кто-нибудь отдаст полтос Арсеналу ввиду истекающего контракта. Санчес судя по всему заноет, как только откроется окно, чтобы подтолкнуть Арсенал к торгам, было бы здорово его зацепить, но при прочих равных он скорее выберет Челси, особенно если те таки продадут Азара.

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  5. pauk 28.03.2017 14:52 # pauk
    Хорошо, что клуб может платить уёбкам вроде ремси и волкота зп на уровне Санчеза и больше, чем например ТТХ платит Кейну

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  6. raimbek1 28.03.2017 14:48 # raimbek1
    В принципе стоит этих денег

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  7. narcot 28.03.2017 14:43 # narcot
    >топ-клубов
    >челси

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  8. largo-winch 28.03.2017 14:24 # largo-winch
    короче через пару лет ждите в Сандерленде

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  9. liverbro 28.03.2017 14:24 # liverbro
    В Баварию его.будет легендой

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  10. raka-eve 28.03.2017 14:23 # raka-eve
    лол бля, в Эвертон заверните.

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  11. muchampion 28.03.2017 14:16 # muchampion
    За такие бабки надо брать, с Гризманном будут рвать всех

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  12. didier-11 28.03.2017 14:13 # didier-11
    Епанулись? У него год до конца контракта

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  13. muaxaxaxa 28.03.2017 14:13 # muaxaxaxa
    Заверните.

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  14. nsarcozy 28.03.2017 14:11 # nsarcozy
    28 лет. Кроме как голов середнякам ничем не отметился. Плюс показал свой характер, что он меркантильный футболист и нужны только деньги. Вряд ли кто-то купит его за такие деньги. 40+бонусы, это да, возможно.

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  15. rav-07 28.03.2017 14:07 # rav-07
    Повыпендриваются и к концу лета за 30 уйдет

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