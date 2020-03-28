"Сити" нацелился на Седрика Соареша

В поисках правого защитника "Манчестер Сити" обратился к кандидатуре Седрика Соареша, выступающего за "Саутгемптон".

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола сделал усиление правого фланга обороны одной из приоритетных задач на летнее трансферное окно. По всей видимости, "Сити" расстанется с многоопытными Пабло Сабалетой и Бакари Санья, чьи контракты истекают в конце сезона.



Ранее сообщалось, что клуб с "Этихад" рассматривает кандидатуры Эктора Беллерина из "Арсенала" и Кайла Уокера, представляющего "Тоттенхэм". Однако приобретение 25-летнего Соареша выглядит более реалистичной целью для "Сити", утверждает ESPN.



Бывший игрок лиссабонского "Спортинга" блестяще зарекомендовал себя на "Сент-Мэри", добившись за последний год немалых успехов: Седрик выиграл вместе со сборной Португалии Евро-2016, а также пробился в финал Кубка Лиги с "Саутгемптоном".



По информации источника, "святые" не намерены расставаться с Соарешом, тем более что недавно защитник подписал новый контракт до лета 2020 года. Тем не менее, "Саутгемптон" уже знает об интересе к Седрику со стороны топ-клубов и может установить на португальца соответствующий его потенциалу ценник.