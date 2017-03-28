Дефо стал веганом, чтобы поехать в Россию

Нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо признался, что стремление продлить свою игровую карьеру и поехать на Чемпионат Мира 2018 года в Россию заставило его стать веганом и лучше заботиться о своем организме.

В минувшее воскресенье 35-летний Дефо стал самым возрастным автором гола за английскую сборных всех времен, поспособствовав победе над Литвой со счетом 2:0.



После матча на "Уэмбли" главный тренер англичан Гарет Саутгейт заявил, что не видит причин, которые бы помешали ветерану отправиться в Россию через год, и сам Джермейн обещает делать все возможное, чтобы это случилось.



"Я стал лучше понимать свое тело. Я стараюсь быть веганом, что забавно, ведь когда я навещаю маму, у нее на столе все виды мяса, что только можно представить".



"Я стараюсь. Я ем много рыбы. Моя девушка говорит, что я должен это делать. Она даже ведет дневник. Это всегда полезно, когда кто-нибудь рядом с тобой подстегивает тебя. Это непросто, но я чувствую себя хорошо и потому буду продолжать".



"Думаю, это работает. Я ощущаю резкость в движении. Что касается физической формы, то в концовках матчей я не испытываю усталость".



"Я по-прежнему просыпаюсь утром и с желанием отправляюсь тренироваться. Я хочу играть как можно дольше. Я делаю много всяких вещей, чтобы повысить свои шансы играть и забивать голы".



"Я знаю, когда мне нужно устроить выходной. Я часто прибегаю к криотерапии. Это не сильно приятно, но вы должны попробовать и делать вид, что вам нравится. Каждый хочет играть, и нет ощущения лучше, чем когда ты свеж", — цитирует Дефо Daily Express.