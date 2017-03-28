Алли не откажется от агрессии в своей игре

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли заявил, что не собирается отказываться от агрессии в своей игре.

На прошлой неделе 20-летний Алли схлопотал дисквалификацию на три матча от УЕФА за свое удаление против "Гента" в Лиге Европы — явно не поспевая на мяч, Деле грубейшим образом въехал в ногу игрока бельгийской команды.



Это уже не первый раз, когда Деле подвергается наказанию за проявление агрессии. В прошлом сезоне FA дисквалифицировала Алли на три матча за удар Клаудио Якоба из "Вест Бромвича". Однако игрок сборной Англии не собирается меняться.



"Насчет меня и моей агрессии было много всего сказано, но, если честно, думаю, это не то, что я собираюсь менять. Просто я такой игрок, и я всегда был таким, еще с юных лет. Важно лишь контролировать это, и, думаю, мне это удается. Однако ты должен быть готов сражаться, готов вступать в единоборства и готов к тому, что будут вступать в единоборства с тобой".



"Я должен продолжать совершенствоваться и учиться — не тому, чтобы проявлять меньше агрессии в своей игре, а тому, чтобы правильно реагировать на различные ситуации. Я собираюсь улучшить это. Я работаю над этим и думаю, что люди видят это", — цитирует Алли Sky Sports.