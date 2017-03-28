Алли не откажется от агрессии в своей игре

Деле Алли Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли заявил, что не собирается отказываться от агрессии в своей игре.

На прошлой неделе 20-летний Алли схлопотал дисквалификацию на три матча от УЕФА за свое удаление против "Гента" в Лиге Европы — явно не поспевая на мяч, Деле грубейшим образом въехал в ногу игрока бельгийской команды.

Это уже не первый раз, когда Деле подвергается наказанию за проявление агрессии. В прошлом сезоне FA дисквалифицировала Алли на три матча за удар Клаудио Якоба из "Вест Бромвича". Однако игрок сборной Англии не собирается меняться.

"Насчет меня и моей агрессии было много всего сказано, но, если честно, думаю, это не то, что я собираюсь менять. Просто я такой игрок, и я всегда был таким, еще с юных лет. Важно лишь контролировать это, и, думаю, мне это удается. Однако ты должен быть готов сражаться, готов вступать в единоборства и готов к тому, что будут вступать в единоборства с тобой".

"Я должен продолжать совершенствоваться и учиться — не тому, чтобы проявлять меньше агрессии в своей игре, а тому, чтобы правильно реагировать на различные ситуации. Я собираюсь улучшить это. Я работаю над этим и думаю, что люди видят это", — цитирует Алли Sky Sports.


Метки Алли, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2017 11:00

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  1. sj606 28.03.2017 12:54 # sj606
    И помни — никакой агрессии! Бей и улыбайся

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  2. vyrentz 28.03.2017 12:08 # vyrentz
    какая там агрессия, скорее бабские психи. Рейдж квитнулся попросту.

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  3. bluebload 28.03.2017 11:41 # bluebload
    В Челси его

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