Алли не откажется от агрессии в своей игре
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли заявил, что не собирается отказываться от агрессии в своей игре.
На прошлой неделе 20-летний Алли схлопотал дисквалификацию на три матча от УЕФА за свое удаление против "Гента" в Лиге Европы — явно не поспевая на мяч, Деле грубейшим образом въехал в ногу игрока бельгийской команды.
Это уже не первый раз, когда Деле подвергается наказанию за проявление агрессии. В прошлом сезоне FA дисквалифицировала Алли на три матча за удар Клаудио Якоба из "Вест Бромвича". Однако игрок сборной Англии не собирается меняться.
"Насчет меня и моей агрессии было много всего сказано, но, если честно, думаю, это не то, что я собираюсь менять. Просто я такой игрок, и я всегда был таким, еще с юных лет. Важно лишь контролировать это, и, думаю, мне это удается. Однако ты должен быть готов сражаться, готов вступать в единоборства и готов к тому, что будут вступать в единоборства с тобой".
"Я должен продолжать совершенствоваться и учиться — не тому, чтобы проявлять меньше агрессии в своей игре, а тому, чтобы правильно реагировать на различные ситуации. Я собираюсь улучшить это. Я работаю над этим и думаю, что люди видят это", — цитирует Алли Sky Sports.
28.03.2017 11:00
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Последние комментарии:
И помни — никакой агрессии! Бей и улыбайся
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какая там агрессия, скорее бабские психи. Рейдж квитнулся попросту.
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В Челси его
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