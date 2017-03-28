Ихеаначо связывает свое будущее с "Сити"

Нападающий Келечи Ихеаначо заявил, что связывает свое будущее с "Манчестер Сити" и не помышляет о смене клуба.

В этом сезоне 20-летний нигериец заметно ограничен в игровой практике и последний раз выходил в стартовом составе своей команды в рамках Премьер-Лиги еще три месяца назад.



В связи с этим появились слухи, что по окончании сезона Келечи может покинуть "Этихад" — насовсем или в аренду. Одним из претендентов на талантливого игрока назывался "Арсенал". Однако Ихеаначо никуда не уходит.



"Я очень счастлив здесь и очень благодарен быть в этой команде. Я упорно тружусь каждый день, и когда мне дается шанс, я должен доказывать всем, что заслуживаю быть в составе".



"Это отличная команда с отличными игроками. Все мы трудимся не покладая рук, поэтому каждый должен быть счастлив, если получает место в составе".



"Я прогрессирую каждый день. Я продолжаю учиться и совершенствоваться, и это поможет мне в будущем. Я обожаю быть здесь", — цитирует Ихеаначо Daily Mirror.