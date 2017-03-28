Ихеаначо связывает свое будущее с "Сити"
Нападающий Келечи Ихеаначо заявил, что связывает свое будущее с "Манчестер Сити" и не помышляет о смене клуба.
В этом сезоне 20-летний нигериец заметно ограничен в игровой практике и последний раз выходил в стартовом составе своей команды в рамках Премьер-Лиги еще три месяца назад.
В связи с этим появились слухи, что по окончании сезона Келечи может покинуть "Этихад" — насовсем или в аренду. Одним из претендентов на талантливого игрока назывался "Арсенал". Однако Ихеаначо никуда не уходит.
"Я очень счастлив здесь и очень благодарен быть в этой команде. Я упорно тружусь каждый день, и когда мне дается шанс, я должен доказывать всем, что заслуживаю быть в составе".
"Это отличная команда с отличными игроками. Все мы трудимся не покладая рук, поэтому каждый должен быть счастлив, если получает место в составе".
"Я прогрессирую каждый день. Я продолжаю учиться и совершенствоваться, и это поможет мне в будущем. Я обожаю быть здесь", — цитирует Ихеаначо Daily Mirror.
28.03.2017 10:00
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Последние комментарии:
Действительно ли Ихеаначо игрок топ уровня? Многи считают, что успешностью он обязан игрокам по команде и своими забитыми голами лишь показал, что партнеры по атаке могут успешно "выкатить мяч на блюдечке". Сейчас, этот игрок может успешно выступать только в российском чемпионате, где приветствуется агрессия и мужеловство. Игрок, цвет кожи которого намекает на обманутые ожидания болельщиков должен подыскать себе клуб, соответствующий его амбициям, клуб без истории, без перспектив.
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Сити в аренду отдал Харта,Мангаля,Насри и Бони.Все этих четверо(Бони под вопросом)на изи играли бы в основе Арсенала или Ливерпуля.Почувствуй разницу между топ клубом и околотопом.
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