Сунесс: "У "Арсенала" появилось еще одно оправдание плохой игры"

Арсен Венгер Телевизионный эксперт Грэм Сунесс заявил, что неопределенность с будущим главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера стала оправданием плохой игры для его подопечных.

Сунесс — далеко не первый представитель медиа, отмечающий, что упорное нежелание Венгера комментировать свое будущее стало негативным фактором. И четыре поражения в пяти последних матчах Премьер-Лиги лишь подтверждают эту теорию.

Подобного рода спад во второй половине сезона давно стал традицией для "канониров", однако на сей раз Грэм не ожидает, что подопечным Венгера удастся совершить рывок в топ-4.

"Арсенал" обычно проваливается в феврале или марте, чтобы затем совершить поздний рывок в апреле и мае, финишировав в топ-4, но я не верю, что это произойдет на сей раз".

"Пока существуют сомнения относительно будущего Арсена Венгера, это дает слабым личностям в их раздевалке очередное оправдание своей плохой игры", — сообщил Сунесс The Times.


Метки Арсенал, Венгер, Сунесс

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2017 09:00

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  1. almich 28.03.2017 10:32 # almich
    Арсенал унылое го*%но. Это подтверждается из года в год. Из года в год!!!!!! Одно и тоже. Одни геи собрались в этой команде. Только у санчеза яйца есть. И как можно болеть за такое сборище педиков. Венгеру уходить уже надт. Может с ним барса или псж заиграет.
    Просто скорее всего этот старый дед боиться покидать зону комфорта, которую он строил всю жизнь. Реально старый.

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  2. fupler 28.03.2017 09:11 # fupler
    впереди еще 10-матчей, все может быть, у арсенала игра в запасе! это футбол ребята! тут все возможно!

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  3. dred 28.03.2017 09:07 # dred
    Неужели выпадет из 4ки?

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