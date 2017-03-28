Сунесс: "У "Арсенала" появилось еще одно оправдание плохой игры"
Телевизионный эксперт Грэм Сунесс заявил, что неопределенность с будущим главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера стала оправданием плохой игры для его подопечных.
Сунесс — далеко не первый представитель медиа, отмечающий, что упорное нежелание Венгера комментировать свое будущее стало негативным фактором. И четыре поражения в пяти последних матчах Премьер-Лиги лишь подтверждают эту теорию.
Подобного рода спад во второй половине сезона давно стал традицией для "канониров", однако на сей раз Грэм не ожидает, что подопечным Венгера удастся совершить рывок в топ-4.
"Арсенал" обычно проваливается в феврале или марте, чтобы затем совершить поздний рывок в апреле и мае, финишировав в топ-4, но я не верю, что это произойдет на сей раз".
"Пока существуют сомнения относительно будущего Арсена Венгера, это дает слабым личностям в их раздевалке очередное оправдание своей плохой игры", — сообщил Сунесс The Times.
28.03.2017 09:00
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Арсенал унылое го*%но. Это подтверждается из года в год. Из года в год!!!!!! Одно и тоже. Одни геи собрались в этой команде. Только у санчеза яйца есть. И как можно болеть за такое сборище педиков. Венгеру уходить уже надт. Может с ним барса или псж заиграет.
Просто скорее всего этот старый дед боиться покидать зону комфорта, которую он строил всю жизнь. Реально старый.
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впереди еще 10-матчей, все может быть, у арсенала игра в запасе! это футбол ребята! тут все возможно!
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Неужели выпадет из 4ки?
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