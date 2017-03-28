Сунесс: "У "Арсенала" появилось еще одно оправдание плохой игры"

Телевизионный эксперт Грэм Сунесс заявил, что неопределенность с будущим главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера стала оправданием плохой игры для его подопечных.

Сунесс — далеко не первый представитель медиа, отмечающий, что упорное нежелание Венгера комментировать свое будущее стало негативным фактором. И четыре поражения в пяти последних матчах Премьер-Лиги лишь подтверждают эту теорию.



Подобного рода спад во второй половине сезона давно стал традицией для "канониров", однако на сей раз Грэм не ожидает, что подопечным Венгера удастся совершить рывок в топ-4.



"Арсенал" обычно проваливается в феврале или марте, чтобы затем совершить поздний рывок в апреле и мае, финишировав в топ-4, но я не верю, что это произойдет на сей раз".



"Пока существуют сомнения относительно будущего Арсена Венгера, это дает слабым личностям в их раздевалке очередное оправдание своей плохой игры", — сообщил Сунесс The Times.