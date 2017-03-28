Луис Гарсия верит, что "Ливерпуль" вернется в Лигу Чемпионов

Бывший атакующий полузащитник "Ливерпуля" Луис Гарсия выразил уверенность, что команда Юргена Клоппа завершит этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

Гарсия выступал за мерсисайдский клуб в период с 2004 по 2007 год, отпраздновав с "красными" знаменитую победу в финале Лиги Чемпионов над "Миланом".



В данный момент "Ливерпуль" далек от подобного рода успехов, однако экс-игрок сборной Испании не сомневается, что Клопп ведет команду в правильном направлении.



"Я по-прежнему думаю, что они финишируют в топ-4. Это было их целью на старте сезона, и они должны продолжать трудиться ради ее выполнения".



"Думаю, команда готова к этому. Это правда, что у них случился спад в первой половине 2017 года, но я уверен, что они отреагируют на это. Их тренер превосходен для этого. Мы знаем, что он способен сделать с командой, и в первой половине сезона они это демонстрировали".



"Не сомневаюсь, что они будут в первой четверке к концу сезона, если продолжат трудиться таким же образом", — рассказал Гарсия Sky Sports.