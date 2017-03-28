"Челси" лидирует в борьбе за Ван Дейка

Виргил Ван Дейк "Саутгемптон" нацелился на принадлежащего "Ливерпулю" защитника Мамаду Сако как на замену Виргилу Ван Дейку, фаворитом в борьбе за которого является "Челси".

Ожидается, что Ван Дейк станет следующей большой звездой, что выгодно продаст клуб с "Сент Мэри". И хотя Виргил счастлив в клубе, а "святые" не очень-то хотят терять своего ведущего игрока и вице-капитана, перед предложением свыше 50 миллионов фунтов будет сложно устоять.

По информации The Telegraph, в данный момент главным претендентом на 25-летнего голландца является "Челси", который видит в Ван Дейку замену Джону Терри. В качестве разменной монеты "синие" готовы предложить "Саутгемптону" оцениваемого в 15 млн. фунтов Натана Аке.

Наиболее реалистичным конкурентом "синих" в борьбе за Виргила обещает стать "Манчестер Сити", который тоже легко может позволить себе потратить несколько десятков миллионов фунтов на центрального защитника, что и подтвердил трансфер Джона Стоунса прошлым летом.

Учитывая столь серьезные финансовые возможности претендентов на Ван Дейка, "Саутгемптон" уже приступил к поискам замены для Виргила. И здесь внимание "святых" привлек опальный защитник "Ливерпуля" Сако, который вторую половину этого сезона проводит в аренде в "Кристал Пэлас".

До переезда на "Селхерст Парк" 27-летний француз, оцениваемый в 20 миллионов фунтов, не имел игровой практики с прошлой весны, однако это не помешало подтвердить ему свой класс — благодаря Мамаду "орлы" одержали три победы кряду без пропущенных голов и сделали на большой шаг на пути к выживанию в Премьер-Лиге.


Метки Ван Дейк, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Сако, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2017 07:00

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  1. reeker 28.03.2017 08:29 # reeker
    Это мне нравится.

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  2. knvlay 28.03.2017 08:25 # knvlay
    стеклянная односезонка

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  3. ruschelsea 28.03.2017 08:00 # ruschelsea
    "" 27-летний француз..."

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  4. stepan-jam-boss 28.03.2017 07:19 # stepan-jam-boss
    Тень Линделефа.

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  5. palach221078 28.03.2017 07:14 # palach221078
    Заворачивайте.

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