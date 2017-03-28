"Челси" лидирует в борьбе за Ван Дейка
"Саутгемптон" нацелился на принадлежащего "Ливерпулю" защитника Мамаду Сако как на замену Виргилу Ван Дейку, фаворитом в борьбе за которого является "Челси".
Ожидается, что Ван Дейк станет следующей большой звездой, что выгодно продаст клуб с "Сент Мэри". И хотя Виргил счастлив в клубе, а "святые" не очень-то хотят терять своего ведущего игрока и вице-капитана, перед предложением свыше 50 миллионов фунтов будет сложно устоять.
По информации The Telegraph, в данный момент главным претендентом на 25-летнего голландца является "Челси", который видит в Ван Дейку замену Джону Терри. В качестве разменной монеты "синие" готовы предложить "Саутгемптону" оцениваемого в 15 млн. фунтов Натана Аке.
Наиболее реалистичным конкурентом "синих" в борьбе за Виргила обещает стать "Манчестер Сити", который тоже легко может позволить себе потратить несколько десятков миллионов фунтов на центрального защитника, что и подтвердил трансфер Джона Стоунса прошлым летом.
Учитывая столь серьезные финансовые возможности претендентов на Ван Дейка, "Саутгемптон" уже приступил к поискам замены для Виргила. И здесь внимание "святых" привлек опальный защитник "Ливерпуля" Сако, который вторую половину этого сезона проводит в аренде в "Кристал Пэлас".
До переезда на "Селхерст Парк" 27-летний француз, оцениваемый в 20 миллионов фунтов, не имел игровой практики с прошлой весны, однако это не помешало подтвердить ему свой класс — благодаря Мамаду "орлы" одержали три победы кряду без пропущенных голов и сделали на большой шаг на пути к выживанию в Премьер-Лиге.
28.03.2017 07:00
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стеклянная односезонка
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"" 27-летний француз..."
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Тень Линделефа.
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Заворачивайте.
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