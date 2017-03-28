Слухи о переходе Азара в "Реал" набирают обороты

Слухи о возможном переходе плеймейкера "Челси" Эдена Азара в "Реал" продолжают набирать обороты — судя по всему, испанский гранд начал публичную кампанию по заманиванию бельгийской звезды в свой клуб.

Ранее в этом месяце издание The Guardian сообщило, что "Реал" начал подготовку к эре без Криштиану Роналду и следующей большой звездой хочет пригласить себе в клуб как раз Азара.



Также сообщалось, что клуб с "Сантьяго Бернабеу" уже вышел на контакт с Эденом и уговаривает того не соглашаться на новый контракт с "синими", хотя сам Азар великолепно себя чувствует на "Стэмфорд Бридж" и не стремится уйти.



Несмотря на то, что подобного рода трансфер по-прежнему выглядит чрезвычайно сложно осуществимым, "Реал" не просто не отказывается от своих попыток переманить Азара, но даже объявил публичную кампанию ради достижения своей цели.



И вот сейчас газета Marca, которую считают рупором Королевского клуба, на своей титульной страниц утверждает, что "Челси" открыт к продаже Азара, а сам Эден уже приступил к изучению испанского языка.



Наконец, утверждается, что главным инициатором всех этих телодвижений является главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, который является большим поклонником 26-летнего игрока сборной Бельгии.



Так или иначе, но все будет зависеть не от слов, а от конкретных действий. Чтобы реально рассчитывать на приобретение Азара, "Реалу" потребуется предложить рекордные для мирового футбола деньги. Это оставляет Эдену шансы стать первым футболистом стоимостью свыше 100 миллионов фунтов, считает Daily Mail.



Еще один фактор — это амбициозные трансферные планы "Челси" на грядущее лето. Тренер Антонио Конте хотел бы пригласить в свою команду Тьемуэ Бакайоко из "Монако", Росса Баркли из "Эвертона" и Альваро Морату из "Реала", а на это потребуется серьезные траты, отбить которые можно было бы за счет выгодной продажи Азара.