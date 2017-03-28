Клаудио Браво счастлив в "Сити"

Голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво заявил, что счастлив в клубе и не собирается никуда уходить, вопреки слухам в прессе об обратном.

Прошлым летом главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола сделал очень смелый шаг, убрав из команды любимца болельщиков Джо Харта и, тем самым, расчистив место для Браво.



Однако дебютный английский сезон складывается ужасно для 33-летнего чилийца. После череды ошибок Браво, стоившего "Сити" почти 14 миллионов фунтов, терпение лопнуло даже у Гвардиолы, и тот начал ставить на ворота Вилли Кабальеро.



На фоне этого в прессе появились слухи, что Гвардиола приступил к поискам нового первого номера и хочет пригласить на эту роль Эдерсона из "Бенфики". Однако Браво не переживает на этот счет и свое будущее связывает с "горожанами".



"Это все ложь: что я ищу другое для себя место, чтобы играть, что я хочу уйти. Это неправда. Я счастлив в Англии, как и счастлива моя семья".



"Из-за того, что я не играю, появилось много примеров лживых новостей. В этой стране говорится много всякой неправды вроде того, что у меня есть психолог или учитель английского для ускорения моей адаптации", — цитирует Браво Daily Mail.