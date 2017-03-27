"Сити" открыт к продаже Насри

Самир Насри "Манчестер Сити" готов выслушать предложения по полузащитнику Самиру Насри, однако постоянный переход француза в "Севилью" крайне маловероятен.

Не сумев впечатлить главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу прошлым летом, 29-летний Насри согласился на аренду в "Севилью" до конца сезона. В команде Хорхе Сампаоли Самир раскрылся в новой роли, заслужив лестную похвалу от тренера.

Тем не менее, вдохновенная игра француза не убедила Гвардиолу, что он может довериться Насри в следующем сезоне. Как сообщает Goal, Пеп уже вычеркнул Самира из своих планов, а клуб с "Этихад" готов выслушать предложения по игроку.

По информации источника, вариант с постоянным переходом Насри в "Севилью" крайне маловероятен. Испанский клуб едва ли сможет позволить себе траты в размере 25 миллионов фунтов на игрока, годовой доход которого составляет 7 млн фунтов.

Сам полузащитник тоже смирился со своим уходом из "Сити", вместе с которым выиграл два чемпионских титула Премьер-Лиги и Кубок Лиги. Буквально на днях Насри продал свой роскошный особняк в графстве Чешир.



Метки Манчестер Сити, Насри

Автор foxmcfc   

Дата 27.03.2017 22:00

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  1. andros13 27.03.2017 23:21 # andros13
    Сити в аренду отдал Харта,Мангаля,Насри и Бони.Все этих четверо(Бони под вопросом)на изи играли бы в основе Арсенала или Ливерпуля.Почувствуй разницу между топ клубом и околотопом.

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  2. reeker 27.03.2017 22:17 # reeker
    Сити в аренду отдал Харта,Мангаля,Насри и Бони.Все этих четверо(Бони под вопросом)на изи играли бы в основе Арсенала или Ливерпуля.Почувствуй разницу между топ клубом и околотопом.

    (ответить)

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