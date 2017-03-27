"Сити" оштрафован на 35 тысяч фунтов

FA оштрафовала "Манчестер Сити" на 35 тысяч фунтов за споры игроков с рефери Майклом Оливером во время матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 19 марта.

Напомним, указанный матч завершился вничью 1:1. На пенальти в исполнении Джеймса Милнера "горожане" ответили точным ударом Серхио Агуэро.



Решение рефери Майкла Оливера назначить пенальти в ворота Вилли Кабальеро вызвало бурю негодования среди хозяев. Желтую карточку получил не только фоливший на Роберто Фирмино Гаэль Клиши, но и споривший больше других Давид Сильва.



В связи с этим клуб с "Этихад" был обвинен в потере контроля над своими игроками. Свою вину "Сити" признал, и сегодня Ассоциация избрала меру наказания — денежный штраф в размере 35 тыс. фунтов.