"Барселона" завершила интерес к Беллерину

Эктор Беллерин Испанское издание Marca утверждает, что "Барселона" потеряла интерес к правому защитнику "Арсенала" Эктору Беллерину.

Несмотря на интерес к Эктору со стороны "Барселоны" и "Манчестер Сити", "канонирам" удалось связать будущее испанца новым контрактом. По слухам, соглашение включает в себя пункт об отступных в размере 45 миллионов фунтов.

По сведениям Marca, эта сумма отпугнула представителей "Барселоны", которые до сих пор не могут найти адекватную замену для покинувшего клуб Дани Алвеса. Теперь каталонцы переключили внимание на менее дорогого Жоау Канселу из "Валенсии".

Косвенным доказательством того, что "Барселона" утратила интерес к 22-летнему Беллерину стали последние комментарии спортивного директора "сине-гранатовых" Роберта Фернандеса.

"Осуществить переход игрока, у которой действующий контракт с другим клубом, очень тяжело. Конечно, Эктор - классный защитник, но есть и другие игроки со схожими характеристиками", - цитирует Фернандеса ESPN.


Метки Арсенал, Барселона, Беллерин

Автор foxmcfc   

Дата 27.03.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea-69 27.03.2017 21:23 # chelsea-69
    Как вообще можно заменить Д.Алвеса? Это исключительная гнидa

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  2. morkovka 27.03.2017 20:18 # morkovka
    после Венгера - только в Фенербахче

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  3. sisyazavr 27.03.2017 20:13 # sisyazavr
    Я думал пока нельзя официально разглашать на публики, что футболист нетрадиционной ориентации

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  4. makkenli 27.03.2017 20:09 # makkenli
    как это дно может интересовать таких как Барса ?
    он даже в сборной U-21 в основу даже не проходит!

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  5. irbis85 27.03.2017 20:09 # irbis85
    Который раз уже завершила интерес?

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