"Барселона" завершила интерес к Беллерину

Испанское издание Marca утверждает, что "Барселона" потеряла интерес к правому защитнику "Арсенала" Эктору Беллерину.

Несмотря на интерес к Эктору со стороны "Барселоны" и "Манчестер Сити", "канонирам" удалось связать будущее испанца новым контрактом. По слухам, соглашение включает в себя пункт об отступных в размере 45 миллионов фунтов.



По сведениям Marca, эта сумма отпугнула представителей "Барселоны", которые до сих пор не могут найти адекватную замену для покинувшего клуб Дани Алвеса. Теперь каталонцы переключили внимание на менее дорогого Жоау Канселу из "Валенсии".



Косвенным доказательством того, что "Барселона" утратила интерес к 22-летнему Беллерину стали последние комментарии спортивного директора "сине-гранатовых" Роберта Фернандеса.



"Осуществить переход игрока, у которой действующий контракт с другим клубом, очень тяжело. Конечно, Эктор - классный защитник, но есть и другие игроки со схожими характеристиками", - цитирует Фернандеса ESPN.