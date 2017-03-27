Пирес: "Матч "Арсенала" против "Сити" будет особенным"

Легенда "Арсенала" Робер Пирес считает, что матч "канониров" против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье будет определяющим для обеих команд.

Этот сезон "Арсенал" и "Сити" начинали с амбициями завоевать титул, однако в данный момент они уже попрощались с этими мечтами и вынуждены сражаться за попадание в топ-4. Сейчас "горожане" третьи, тогда как "канониры" и вовсе только шестые.



В связи этим Пирес считает, что "канонирам" и "горожанам" будет чрезвычайно важно набрать три очка в ближайший уикенд.



"Матч против "Манчестер Сити" будет особенным. На старте сезона "Сити" и "Арсенал" хотели побороться за титул. Сейчас ситуация изменилась, потому что "Челси" во главе таблицы. "Арсеналу" и "Сити" нужно место в топ-4, чтобы попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон".



"Арсеналу" будет сложно, потому что они в непростой ситуации. Мы проиграли "Баварии" в Лиге Чемпионов, мы проиграли "Вест Бромвичу", но я хочу увидеть хорошую реакцию и хороший настрой".



"Наблюдая за парнями на тренировочном поле, я вижу, что у них очень высокое мастерство, но иногда им нужно больше самоотдачи, больше настроя, больше желания бороться".



"Я не знаю, что будет в мае, но на остаток сезона у "Арсенала" есть две цели. Первая — попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон, а вторая — выиграть Кубок Англии".



"Венгер должен дать посыл своим игрокам: "Сезон не завершен. Мы в шести очках от зоны Лиги Чемпионов, и мы должны сражаться", — сообщил Пирес Sky Sports.