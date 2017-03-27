Харт не печалится по поводу своего ухода из "Сити"
Голкипер "Торино" Джо Харт признался, что уход из "Манчестер Сити" не стал для него мучением — напротив, он получает удовольствие от своего пребывания в Италии.
Прошлым летом Хосеп Гвардиола, едва возглавивший "горожан", не дал ни единого шанса первому номеру сборной Англии, и Харт был вынужден уйти в аренду в клуб Серии А. Джо не жалеет по поводу своего решения и считает, что неплохо себя проявляет в "Торино".
"Я не остался в "Сити" и свое решение принял, исходя только из фактов. Я осознал, что мне будет сложно попадать на лавку запасных, не говоря уже о стартовом составе. Я должен был принять решение, клуб должен был принять решение, и это пройденный этап для нас обоих".
"Я получаю великолепный опыт в Италии и стараюсь кое-чему научиться. Это мое испытание, и я наслаждаюсь своим испытанием".
"Мой следующий карьерный шаг будет очень важен. Я доказал, что умею играть в разных местах и готов на все ради участия в матчах, и это не изменится".
"Не знаю, это может прозвучать странно и извращенно, но я получил удовольствие от того, что в "Сити" от меня отказались. Подобное должно стать уроком для тебя", — цитирует Харта Daily Mail.
27.03.2017 18:00
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в Ливерпуль,по примеру Милнера.а затем выиграть чемпик,чтобы Лысый вырвал оставшиеся волосы во всех остальных местах
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"Не знаю, это может прозвучать странно и извращенно, но я получил удовольствие от того, что в "Сити" от меня отказались
Источник: http://fapl.ru/posts/53958/
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