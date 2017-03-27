Харт не печалится по поводу своего ухода из "Сити"

Джо Харт Голкипер "Торино" Джо Харт признался, что уход из "Манчестер Сити" не стал для него мучением — напротив, он получает удовольствие от своего пребывания в Италии.

Прошлым летом Хосеп Гвардиола, едва возглавивший "горожан", не дал ни единого шанса первому номеру сборной Англии, и Харт был вынужден уйти в аренду в клуб Серии А. Джо не жалеет по поводу своего решения и считает, что неплохо себя проявляет в "Торино".

"Я не остался в "Сити" и свое решение принял, исходя только из фактов. Я осознал, что мне будет сложно попадать на лавку запасных, не говоря уже о стартовом составе. Я должен был принять решение, клуб должен был принять решение, и это пройденный этап для нас обоих".

"Я получаю великолепный опыт в Италии и стараюсь кое-чему научиться. Это мое испытание, и я наслаждаюсь своим испытанием".

"Мой следующий карьерный шаг будет очень важен. Я доказал, что умею играть в разных местах и готов на все ради участия в матчах, и это не изменится".

"Не знаю, это может прозвучать странно и извращенно, но я получил удовольствие от того, что в "Сити" от меня отказались. Подобное должно стать уроком для тебя", — цитирует Харта Daily Mail.


Метки Манчестер Сити, Торино, Харт

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2017 18:00

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  1. dimon70 27.03.2017 18:35 # dimon70
    в Ливерпуль,по примеру Милнера.а затем выиграть чемпик,чтобы Лысый вырвал оставшиеся волосы во всех остальных местах

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  2. mousta 27.03.2017 18:26 # mousta
    "Не знаю, это может прозвучать странно и извращенно, но я получил удовольствие от того, что в "Сити" от меня отказались

    Источник: http://fapl.ru/posts/53958/

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