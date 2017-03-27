Клопп не будет продавать Ориги из "Ливерпуля"

"Ливерпуль" не собирается продавать нападающего Дивока Ориги, несмотря на то, что бельгиец недоволен отсутствием игровой практики.

На финише прошлого сезона Ориги обрел настоящий кураж, но не сумел перенести впечатляющую форму на следующий сезон. Из-за различных повреждений и вдохновенной игры Роберто Фирмино бельгиец провел всего 8 матчей за "красных" с первых минут.



"Некоторое время назад я мог проводить по несколько матчей подряд. В прошлом году мне было проще получать игровую практику, потому что мы выступали в Лиге Европы и дошли до поздних стадий Кубка Англии и Кубка Лиги. Сейчас все совершенно иначе, и по окончании сезона мне предстоит проанализировать ситуацию", - сообщил на днях Ориги.



Авторитетное издание Liverpool Echo уверяет, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не собирается продавать 21-летнего нападающего, несмотря на последние комментарии игрока. Немец считает, что впереди у Ориги исключительно светлое будущее на "Энфилде".