Диксон впечатлен игрой Кина за сборную Англии

Экс-звезда "Арсенала" Ли Диксон считает, что своей игрой в матчах против Германии и Литвы защитник "Бернли" Майкл Кин сделал весомую заявку на место в стартовом составе сборной Англии.

24-летний Кин целиком сыграл оба матча, что провела команда Гарета Саутгейта на прошлой неделе, причем это были дебютные 180 минут Майкла на международном уровне. Диксон считает, что теперь другим защитникам будет непросто вытеснить представителя "Бернли" из стартового состава.



"Он выглядел очень уверенно, даже несмотря на то, что в двух этих матчах они играли по разным схемам. Он дал тренеру пищу для размышлений".



"Особенно он впечатлил меня в матче против сборной Германии, это был большой матч для него, его дебют. Однако он выглядел надежно, и его игра отражает ту уверенность, которую он имеет, играя каждую неделю за "Бернли".



"Думаю, он сыграл по-настоящему хорошо в том первом тайме против Германии, хотя у него как у центрального защитника не было много пространства. Он произвел впечатление игрой в отборе, выбором момента, умением поддерживать игру".



"Когда тебе удается дебютировать таким образом, то другие защитники будут чувствовать, что теперь у них добавится конкуренции", — сообщил Диксон в эфире ITV.