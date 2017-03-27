Манчини удивляют проблемы Гвардиолы в "Сити"

Бывший тренер "Манчестер Сити" Роберто Манчини удивлен тем, что с сильнейшей командой в Премьер-Лиге Пеп Гвардиола испытывает такие проблемы.

По мнению Манчини, взявшего для "Сити" первый чемпионский титул за 44 года, "горожане" могут похвастать сильнейшим составом в Премьер-Лиге, из-за чего проблемы Гвардиолы в Англии удивляют его еще больше.



"Мне повезло получить незабываемый опыт работы в "Сити". В тот отрезок мы выиграли много трофеев и показывали отличный футбол. Теперь у них работает Гвардиола: я считаю его хорошим тренером, но у его неудач есть одна веская причина".



"В Испании, тренируя "Барселону", он мог рассчитывать на Месси, Иньесту и просто феноменальную команду. Кроме того, в Ла Лиге за титул борются только две команды, их единственным соперником был "Реал".



"Затем он отправился в Германию, где "Бавария" доминирует на внутренней арене и всегда побеждает. Едва ли он мог столкнуться с какими-то трудностями в Бундеслиге".



"Но уже в Англии произошла совершенная другая история: здесь на чемпионский титул претендуют до шести команд. При всем этом я немного удивлен масштабом проблем: еще с 2012 года у "Манчестер Сити" сильнейший состав в Премьер-Лиге", - сообщил Манчини Goal.