Канте хотел перейти в "Марсель" вместо "Лестера"

Полузащитник Нголо Канте, претендующий на два подряд чемпионских титула Премьер-Лиги в составе двух разных клубов, признался, что в 2015 году хотел перебраться в "Марсель" вместо "Лестера".

Покупка Канте у французского "Кана" стала настоящей находкой "лис" в прошлом сезоне. Нголо с ходу стал ключевым игроком "Лестера" в центре поля и внес огромный вклад в сенсационную победу команды Клаудио Раньери в Премьер-Лиге.



В данный момент француз претендует уже на второй подряд чемпионский титул, уверенно лидируя вместе с "Челси". Такого оглушительного успеха могло не случиться, если бы полтора года назад Канте выбрал для продолжения карьеры "Марсель".



"Среди клубов, которые были заинтересованы в моих услугах большего всего, фигурировали "Марсель" и "Лестер". Изначально я склонялся к первому варианту, мне казалось, что я еще не закончил свое дело во Франции. Кроме того, я восхищался тем "Марселем", который с Ньянгом, Рибери и Самиром Насри участвовал в Лиге Чемпионов", - цитирует Канте Goal.



Также Нголо рассказал, что не видит себя в числе претендентов на звание Игрока Года. Канте считает, что этот почетный приз заслуживают сразу несколько его одноклубников.



"В Премьер-Лиге довольно много игроков, которые заслуживают эту награду. Если выбирать среди футболистов "Челси", то можно выделить Эдена Азара, Диего Косту и Давида Луиса", - добавил француз.