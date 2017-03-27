Канте хотел перейти в "Марсель" вместо "Лестера"
Полузащитник Нголо Канте, претендующий на два подряд чемпионских титула Премьер-Лиги в составе двух разных клубов, признался, что в 2015 году хотел перебраться в "Марсель" вместо "Лестера".
Покупка Канте у французского "Кана" стала настоящей находкой "лис" в прошлом сезоне. Нголо с ходу стал ключевым игроком "Лестера" в центре поля и внес огромный вклад в сенсационную победу команды Клаудио Раньери в Премьер-Лиге.
В данный момент француз претендует уже на второй подряд чемпионский титул, уверенно лидируя вместе с "Челси". Такого оглушительного успеха могло не случиться, если бы полтора года назад Канте выбрал для продолжения карьеры "Марсель".
"Среди клубов, которые были заинтересованы в моих услугах большего всего, фигурировали "Марсель" и "Лестер". Изначально я склонялся к первому варианту, мне казалось, что я еще не закончил свое дело во Франции. Кроме того, я восхищался тем "Марселем", который с Ньянгом, Рибери и Самиром Насри участвовал в Лиге Чемпионов", - цитирует Канте Goal.
Также Нголо рассказал, что не видит себя в числе претендентов на звание Игрока Года. Канте считает, что этот почетный приз заслуживают сразу несколько его одноклубников.
"В Премьер-Лиге довольно много игроков, которые заслуживают эту награду. Если выбирать среди футболистов "Челси", то можно выделить Эдена Азара, Диего Косту и Давида Луиса", - добавил француз.
27.03.2017 14:00
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Последние комментарии:
заебись, что не перешел. Так бы о тебе не узнал футбольный мир
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Итак, сделаем же некоторые выводы. Эти игроки были куплены/переведены в опорную зону и их роль для команды в этом сезоне и будем оценивать с точки зрения успешности и перспективы:
1. Челси: Канте - много говорить даже не надо, вы всё прекрасно видите, что он за "инопланетное существо".
10 из 10
2. ТТХ: Ваньяма
не так часто смотрю матчи ТТХ, но думаю он практически идеально вписался в команду и стиль Почеттино. Возможно, вылет из Еврокубков и чемпионской гонки не позволят в полной мере оценить вклад Ваньяму в ТТХ, но уже не вооруженным глазом видно его влияние.
9 из 10.
3. Манчестер Сити. Проблем в опорной зоне возникнуть не должно было, учитывая какие тяжеловесы играют в этой зоне в МАНСИТИ (Фернандиньо и ЯЯ Туре) , но эксперименты Гвардиолы с составом и конфликт с ЯЯ сильно повлияли на результаты команды в начале сезона, тем самым выбив команду из чемпионской гонки, после феерического старта в начале.
без оценок.
4. Ливерпуль и его скромный капитан Джордан Хендерсон.
Клопп, по сути, сделал то же самое что и его предшественник - опустил глубоко одного из игроков центра поля в опорную зону ближе к центральным защитникам, и можно сказать этот старый-новый опорник добился определенного прогресса. Хендерсон прекрасно справляется с его ролью "тёмного пахаря", но тем не менее, зимние приключения Ливерпуля дают повод задуматься о трансфере профильного опорного полузащитника. Я не хочу сказать, что Хендерсон плох как опорник, но давайте смотреть правду в глаза - он подвержен травмам, и его заменить пока некем в данном составе Ливерпуля, пусть и Джан пока что справляется на ура.
8 из 10.
5. Манчестер Юнайтед и Андер Эррера.
я не могу адекватно описать его сезон, так что надеюсь и жду ваших отзывов о нём.
6. Венгер и Гранит Джака.
Многим может показаться, что этот трансфер один самых провальных в карьере Венгера, учитывая сколько за него было заплачено и подверженность Гранита к дисквалификациям. Но это всего лишь одна сторона медали. Джака должен стать системообразующим игроком Арсенала в следующем сезоне, только если Арсенал купит опорного полузащитника ему в пару и освободить гражданина Швейцарии от оборонительных функций. Гранит имеет отличное видение поля и хороший удар, его дальние передачи одинаково хороши, как и ближние пасы. Коклен и Эльнени по большому счёту, неплохие опорники, но мягко говоря, они не уровень команды, которая борется за топ-4. Безусловно, найдутся и защитники любого из этих последних, но тут тот случай, когда оставить можно только одного.
оценка я свою поставил, но лучше ею не делиться с вами))
7. Эвертон - Идрисса Гийе.
как говориться иногда создаётся ощущения, что он настолько хорош, что Канте бы мог ему позавидовать.
Без лишних слов и анализов, оценка 10 из 10.
Лестер - Вильфред Ндиди. Не Канте конечно же (Канте много не бывает), но для команды, которая выступает в Лиге Чемпионов, он иногда кажется недостаточно хорош. Но его стремление выгрызать поле и отбирать мячи, пусть и совершил несколько ошибок, которые привели к опасному моменту у своих ворот, дают такую оценку:
минус 8, но 7 с плюсом.
20. Дидье Ндонг. Боже, когда мы его купили, я думал, какая же у него громкая фамилия, но к сожалению, он выступил недостаточно ярко и порой просто испарялся на поле. Безусловно, он отметился феерическими играми с начала 2017 года, но этого недостаточно, чтобы получить удовлетворительную оценку.
5 из 10.
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надо было переходить
теперь ходит в это блевотной форме
думает абраша купил чемпик уже все будет топ
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Скромный негритёнок, этим подкупает.
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надеюсь на Эреру поменяют его.
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Скромный, работяга, очень достойно ведёт себя на поле. Пример многим выскочкам
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