Канте хотел перейти в "Марсель" вместо "Лестера"

Нголо Канте Полузащитник Нголо Канте, претендующий на два подряд чемпионских титула Премьер-Лиги в составе двух разных клубов, признался, что в 2015 году хотел перебраться в "Марсель" вместо "Лестера".

Покупка Канте у французского "Кана" стала настоящей находкой "лис" в прошлом сезоне. Нголо с ходу стал ключевым игроком "Лестера" в центре поля и внес огромный вклад в сенсационную победу команды Клаудио Раньери в Премьер-Лиге.

В данный момент француз претендует уже на второй подряд чемпионский титул, уверенно лидируя вместе с "Челси". Такого оглушительного успеха могло не случиться, если бы полтора года назад Канте выбрал для продолжения карьеры "Марсель".

"Среди клубов, которые были заинтересованы в моих услугах большего всего, фигурировали "Марсель" и "Лестер". Изначально я склонялся к первому варианту, мне казалось, что я еще не закончил свое дело во Франции. Кроме того, я восхищался тем "Марселем", который с Ньянгом, Рибери и Самиром Насри участвовал в Лиге Чемпионов", - цитирует Канте Goal.

Также Нголо рассказал, что не видит себя в числе претендентов на звание Игрока Года. Канте считает, что этот почетный приз заслуживают сразу несколько его одноклубников.

"В Премьер-Лиге довольно много игроков, которые заслуживают эту награду. Если выбирать среди футболистов "Челси", то можно выделить Эдена Азара, Диего Косту и Давида Луиса", - добавил француз.



Метки Канте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 27.03.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. mousta 27.03.2017 14:36 # mousta
    заебись, что не перешел. Так бы о тебе не узнал футбольный мир

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  2. largo-winch 27.03.2017 14:35 # largo-winch
    Итак, сделаем же некоторые выводы. Эти игроки были куплены/переведены в опорную зону и их роль для команды в этом сезоне и будем оценивать с точки зрения успешности и перспективы:

    1. Челси: Канте - много говорить даже не надо, вы всё прекрасно видите, что он за "инопланетное существо".
    10 из 10

    2. ТТХ: Ваньяма
    не так часто смотрю матчи ТТХ, но думаю он практически идеально вписался в команду и стиль Почеттино. Возможно, вылет из Еврокубков и чемпионской гонки не позволят в полной мере оценить вклад Ваньяму в ТТХ, но уже не вооруженным глазом видно его влияние.
    9 из 10.

    3. Манчестер Сити. Проблем в опорной зоне возникнуть не должно было, учитывая какие тяжеловесы играют в этой зоне в МАНСИТИ (Фернандиньо и ЯЯ Туре) , но эксперименты Гвардиолы с составом и конфликт с ЯЯ сильно повлияли на результаты команды в начале сезона, тем самым выбив команду из чемпионской гонки, после феерического старта в начале.

    без оценок.

    4. Ливерпуль и его скромный капитан Джордан Хендерсон.
    Клопп, по сути, сделал то же самое что и его предшественник - опустил глубоко одного из игроков центра поля в опорную зону ближе к центральным защитникам, и можно сказать этот старый-новый опорник добился определенного прогресса. Хендерсон прекрасно справляется с его ролью "тёмного пахаря", но тем не менее, зимние приключения Ливерпуля дают повод задуматься о трансфере профильного опорного полузащитника. Я не хочу сказать, что Хендерсон плох как опорник, но давайте смотреть правду в глаза - он подвержен травмам, и его заменить пока некем в данном составе Ливерпуля, пусть и Джан пока что справляется на ура.
    8 из 10.

    5. Манчестер Юнайтед и Андер Эррера.
    я не могу адекватно описать его сезон, так что надеюсь и жду ваших отзывов о нём.

    6. Венгер и Гранит Джака.
    Многим может показаться, что этот трансфер один самых провальных в карьере Венгера, учитывая сколько за него было заплачено и подверженность Гранита к дисквалификациям. Но это всего лишь одна сторона медали. Джака должен стать системообразующим игроком Арсенала в следующем сезоне, только если Арсенал купит опорного полузащитника ему в пару и освободить гражданина Швейцарии от оборонительных функций. Гранит имеет отличное видение поля и хороший удар, его дальние передачи одинаково хороши, как и ближние пасы. Коклен и Эльнени по большому счёту, неплохие опорники, но мягко говоря, они не уровень команды, которая борется за топ-4. Безусловно, найдутся и защитники любого из этих последних, но тут тот случай, когда оставить можно только одного.

    оценка я свою поставил, но лучше ею не делиться с вами))

    7. Эвертон - Идрисса Гийе.
    как говориться иногда создаётся ощущения, что он настолько хорош, что Канте бы мог ему позавидовать.
    Без лишних слов и анализов, оценка 10 из 10.

    Лестер - Вильфред Ндиди. Не Канте конечно же (Канте много не бывает), но для команды, которая выступает в Лиге Чемпионов, он иногда кажется недостаточно хорош. Но его стремление выгрызать поле и отбирать мячи, пусть и совершил несколько ошибок, которые привели к опасному моменту у своих ворот, дают такую оценку:

    минус 8, но 7 с плюсом.

    20. Дидье Ндонг. Боже, когда мы его купили, я думал, какая же у него громкая фамилия, но к сожалению, он выступил недостаточно ярко и порой просто испарялся на поле. Безусловно, он отметился феерическими играми с начала 2017 года, но этого недостаточно, чтобы получить удовлетворительную оценку.

    5 из 10.

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  3. blackdreamer 27.03.2017 14:34 # blackdreamer
    надо было переходить
    теперь ходит в это блевотной форме
    думает абраша купил чемпик уже все будет топ

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  4. sausage 27.03.2017 14:14 # sausage
    Скромный негритёнок, этим подкупает.

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  5. johnny1905 27.03.2017 14:08 # johnny1905
    надеюсь на Эреру поменяют его.

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  6. babsez 27.03.2017 14:05 # babsez
    Скромный, работяга, очень достойно ведёт себя на поле. Пример многим выскочкам

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