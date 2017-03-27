Куртуа и Феллайни возвращаются в клубы с травмами
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни досрочно покинули расположение сборной Бельгии из-за травм.
Напомним, что ранее главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес лишился из-за мелких повреждений плеймейкера "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне и вингера "Челси" Эдена Азара. На тренировке перед товарищеским матчем против России проблемы со здоровьем возникли еще у двух представителей Премьер-Лиги.
Как сообщает Sky Sports, медицинский штаб сборной диагностировал травму паха у Куртуа и повреждение пальца ноги у Феллайни. Оба игрока уже покинули расположение национальной команды, вернувшись в клубы.
По информации источника, высока вероятность, что Тибо не сможет принять участие в субботнем матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас". Несмотря на то, что Азар остался на лечении в клубе, Эден тоже может не сыграть на "Стэмфорд Бридж" в ближайшие выходные.
27.03.2017 13:00
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Очередной заговор против Челси.
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Жаль Моура..
Потерял своего джокера
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збс сборные
минус 3 с травмами))
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Бегович все ещё там? Италяшка жи есть плюс
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Изи вин для КП
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тупые пенсы)) все игроки если хотят откосить от сборной ломаются и симулируют до международного перерыва, а эти пенсы во время международной паузы)) просто пенсы.
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Пздц... вечно в этих сбоных куча травм. Играл Тибо нормально в АПЛ, уехал на матч сборной блин...
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Вот ведь блеать...
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