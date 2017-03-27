Куртуа и Феллайни возвращаются в клубы с травмами

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни досрочно покинули расположение сборной Бельгии из-за травм.

Напомним, что ранее главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес лишился из-за мелких повреждений плеймейкера "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне и вингера "Челси" Эдена Азара. На тренировке перед товарищеским матчем против России проблемы со здоровьем возникли еще у двух представителей Премьер-Лиги.



Как сообщает Sky Sports, медицинский штаб сборной диагностировал травму паха у Куртуа и повреждение пальца ноги у Феллайни. Оба игрока уже покинули расположение национальной команды, вернувшись в клубы.



По информации источника, высока вероятность, что Тибо не сможет принять участие в субботнем матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас". Несмотря на то, что Азар остался на лечении в клубе, Эден тоже может не сыграть на "Стэмфорд Бридж" в ближайшие выходные.