Куртуа и Феллайни возвращаются в клубы с травмами

Маруан Феллайни и Тибо Куртуа Голкипер "Челси" Тибо Куртуа и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни досрочно покинули расположение сборной Бельгии из-за травм.

Напомним, что ранее главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес лишился из-за мелких повреждений плеймейкера "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне и вингера "Челси" Эдена Азара. На тренировке перед товарищеским матчем против России проблемы со здоровьем возникли еще у двух представителей Премьер-Лиги.

Как сообщает Sky Sports, медицинский штаб сборной диагностировал травму паха у Куртуа и повреждение пальца ноги у Феллайни. Оба игрока уже покинули расположение национальной команды, вернувшись в клубы.

По информации источника, высока вероятность, что Тибо не сможет принять участие в субботнем матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас". Несмотря на то, что Азар остался на лечении в клубе, Эден тоже может не сыграть на "Стэмфорд Бридж" в ближайшие выходные.



Метки Куртуа, Манчестер Юнайтед, сборная Бельгии, травмы, Феллайни, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 27.03.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1763

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Последние комментарии:




  1. reeker 27.03.2017 14:19 # reeker
    Очередной заговор против Челси.

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  2. sellman 27.03.2017 14:18 # sellman
    Жаль Моура..
    Потерял своего джокера

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  3. red-devil-4ever 27.03.2017 14:13 # red-devil-4ever
    збс сборные
    минус 3 с травмами))

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  4. abilkha-93 27.03.2017 13:35 # abilkha-93
    Бегович все ещё там? Италяшка жи есть плюс

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  5. fred-the-red 27.03.2017 13:22 # fred-the-red
    Изи вин для КП

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  6. largo-winch 27.03.2017 13:22 # largo-winch
    тупые пенсы)) все игроки если хотят откосить от сборной ломаются и симулируют до международного перерыва, а эти пенсы во время международной паузы)) просто пенсы.

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  7. fc-chelsea13 27.03.2017 13:20 # fc-chelsea13
    Пздц... вечно в этих сбоных куча травм. Играл Тибо нормально в АПЛ, уехал на матч сборной блин...

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  8. chelsealondon 27.03.2017 13:04 # chelsealondon
    Вот ведь блеать...

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