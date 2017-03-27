Анри "не знает", готов ли он стать преемником Венгера

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри признался, что "не знает", готов ли он сменить Арсена Венгера на посту главного тренера в лондонском клубе.

Ранее в этом месяце The Telegraph сообщило, что семья Кроенке, владеющая "канонирами", придерживается очень высокого мнения насчет Анри, который в данный момент работает ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, а к концу сезона должен обзавестись тренерской лицензией УЕФА категории Pro.



Комментируя возможное возвращение на "Эмирейтс", откуда он был изгнан Венгером, не позволившим соотечественнику совмещать работу с командой U-18 с деятельностью на телевидении, Анри намекнул, что ему было бы интересно попробовать себя в столь серьезной роли.



"Это зависит не от меня — нужно уважать некоторые вещи. Это клуб моего сердца, но у меня нет там никаких прав".



"Я слышал, что мое имя называют как имя возможного преемника Венгера. Но мне сложно об этом говорить, я должен уважать все то, что сделал для клуба тренер".



"Готов ли я? Я не знаю и никто не знает, но я знаю, что должен научиться этой профессии. Я не буду ассистировать всю свою жизнь. У меня в голове нет какой-либо конкретной цели, но я был бы счастлив стать тренером, и я сделаю все ради этого. Однако пока я все еще учусь", — сообщил Анри Canal+.