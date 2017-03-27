Хендерсон надеется сыграть в мерсисайдском дерби
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон готовится приступить к полноценным тренировкам, чтобы подготовиться к дерби с "Эвертоном" в ближайшую субботу.
Напомним, Хендерсон находится вне игры с выезда к "Лестеру" в феврале, когда он получил травму стопы. Пользуясь международной паузой, на прошлой неделе Джордан отправился с молодежью "красных" на тренировочный сбор в Тенерифе.
Поездка на Канарские острова не прошла даром, и теперь 26-летний полузащитник вернулся на базу в Мелвуд, чтобы увеличить нагрузку.
Как утверждает Liverpool Echo, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что его лидер успеет набрать оптимальные физические кондиции до субботы, когда на "Энфилд" пожалуют соседи из "Эвертона".
27.03.2017 11:00
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Что за повязка?
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