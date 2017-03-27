Хендерсон надеется сыграть в мерсисайдском дерби

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон готовится приступить к полноценным тренировкам, чтобы подготовиться к дерби с "Эвертоном" в ближайшую субботу.

Напомним, Хендерсон находится вне игры с выезда к "Лестеру" в феврале, когда он получил травму стопы. Пользуясь международной паузой, на прошлой неделе Джордан отправился с молодежью "красных" на тренировочный сбор в Тенерифе.



Поездка на Канарские острова не прошла даром, и теперь 26-летний полузащитник вернулся на базу в Мелвуд, чтобы увеличить нагрузку.



Как утверждает Liverpool Echo, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что его лидер успеет набрать оптимальные физические кондиции до субботы, когда на "Энфилд" пожалуют соседи из "Эвертона".