Клубы топ-6 интересуются Беном Гибсоном
Защитник "Мидлсбро" Бен Гибсон является трансферной целью для всех шести клубов, занимающих места в топ-6 Премьер-Лиги в данный момент.
Несмотря на свое удручающее турнирное положение, "Боро" демонстрирует очень приличную игру в обороне в этом сезоне, пропустив голов меньше, чем даже "Ливерпуль" и "Арсенал".
Ключевой фигурой в защитных построениях "речников" является 24-летний Гибсон, чье приглашение в сборную Англии на прошлой неделе не стало сюрпризом.
Как стало известно Daily Mirror, скауты "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" достаточно давно следят за Беном. Однако в борьбу за Гибсона в любой момент могут вступить и "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм".
Гибсон испытывает большую привязанность к клубу с "Риверсайда", однако вылет "Мидлсбро" из Премьер-Лиги по итогам этого сезона сделает его уход практически неизбежным.
27.03.2017 10:00
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Последние комментарии:
Лол, какие еще топ 6? Сущ только топ 5
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Челси интересовались Кином и ГИбсонов до того, как это стало мейнстримом.
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Берём.
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первонах..
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