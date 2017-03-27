Клубы топ-6 интересуются Беном Гибсоном

Бен Гибсон Защитник "Мидлсбро" Бен Гибсон является трансферной целью для всех шести клубов, занимающих места в топ-6 Премьер-Лиги в данный момент.

Несмотря на свое удручающее турнирное положение, "Боро" демонстрирует очень приличную игру в обороне в этом сезоне, пропустив голов меньше, чем даже "Ливерпуль" и "Арсенал".

Ключевой фигурой в защитных построениях "речников" является 24-летний Гибсон, чье приглашение в сборную Англии на прошлой неделе не стало сюрпризом.

Как стало известно Daily Mirror, скауты "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" достаточно давно следят за Беном. Однако в борьбу за Гибсона в любой момент могут вступить и "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм".

Гибсон испытывает большую привязанность к клубу с "Риверсайда", однако вылет "Мидлсбро" из Премьер-Лиги по итогам этого сезона сделает его уход практически неизбежным.


Метки Гибсон, Мидлсбро

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. maxvel 27.03.2017 10:57 # maxvel
    Лол, какие еще топ 6? Сущ только топ 5

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  2. sellman 27.03.2017 10:40 # sellman
    Челси интересовались Кином и ГИбсонов до того, как это стало мейнстримом.

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  3. reeker 27.03.2017 10:18 # reeker
    Берём.

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  4. guardian95 27.03.2017 10:04 # guardian95
    первонах..

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