Клубы топ-6 интересуются Беном Гибсоном

Защитник "Мидлсбро" Бен Гибсон является трансферной целью для всех шести клубов, занимающих места в топ-6 Премьер-Лиги в данный момент.

Несмотря на свое удручающее турнирное положение, "Боро" демонстрирует очень приличную игру в обороне в этом сезоне, пропустив голов меньше, чем даже "Ливерпуль" и "Арсенал".



Ключевой фигурой в защитных построениях "речников" является 24-летний Гибсон, чье приглашение в сборную Англии на прошлой неделе не стало сюрпризом.



Как стало известно Daily Mirror, скауты "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Сити" достаточно давно следят за Беном. Однако в борьбу за Гибсона в любой момент могут вступить и "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм".



Гибсон испытывает большую привязанность к клубу с "Риверсайда", однако вылет "Мидлсбро" из Премьер-Лиги по итогам этого сезона сделает его уход практически неизбежным.