Озил: "Скоро мы поговорим о моем будущем"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил заявил, что не будет тянуть с решением относительно своего будущего и скоро обсудит этот вопрос с руководством своего клуба.

Всего один год, оставшийся от действующего контракта, подогревает слухи о возможном уходе Озила с "Эмирейтс" грядущим летом. Однако сам Месут, накануне вернувшийся на футбольное после после травмы и сыгравший за сборную Германии против Азербайджана, продолжает намекать, что открыт к продлению сотрудничества.



"Думаете, Арсен Венгер скажет журналистам о моем будущем прежде, чем скажет мне самому? Я знаю его иначе. У меня есть контракт до 2018 года в Лондоне, и я чувствую себя очень комфортно там. Скором мы поговорим и тогда примем решение", — сообщил Озил Der Welt.